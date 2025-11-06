Aroztegi Aretoa abre convocatoria para poner nombre a 19 muestras en 2026

Una espectadora en la presentación este lunes de la muestra 'El explorador de la infografía científica'.

El céntrico emplazamiento de Aroztegi Aretoa a unos metros de la Plaza, lo diáfano del espacio y una cuidada programación hacen de la sala uno de esos recintos a los quieren acudir muchos creadores. Para satisfacer a esta demanda, el Consistorio abre cada otoño el plazo de solicitud de cara a la programación de la siguiente temporada.

En periodos de dos a tres semanas, unas 19 muestras se repartirán durante 2026. Para ser una de las elegidas, tienen el plazo de solicitud abierto hasta el día 22, a las 13.00. Hay que dar entrada a las peticiones en el registro municipal. Las bases con las exigencias y criterios de selección de los artistas están en las dependencias municipales y en la web.

Las peticiones son valoradas por una comisión mixta integrada por miembros de la asociación de artistas Beart, otros del colectivo fotográfico Arizondo, integrantes de Bergarako Buztinzale Elkartea, técnico de cultura y el concejal del área. La lista definitiva que integrará programación de sala se dará aconocer antes de finalizar el año.

El criterio básico establecido es que la obra, en cualquier tipo de expresión artística, sea de calidad. La valoración de la comisión recurrirá a especialistas en la materia de la villa o de fuera. La fotografía o cerámica se valorará por miembros de los colectivos locales en estas artes, y la pintura por Beart.

Los artistas pueden acceder por solicitud o por invitación directa de la comisión. Por definición, Aroztegi es una sala de programación y no una sala de promoción (no está permitida la venta) desde su apertura tras las obras de remodelación del espacio y la recuperación del portón que finalizaron en mayo de 2005.

Una en curso y cuatro más

Para cerrar el calendario de este año, la sala de Barrenkale da cabida a cinco exposiciones hasta el día 16 la del bilbaíno Fernando G. Baptista que presenta 'El explorador de la infografía científica'. Recopila algunos de los mejores trabajos para 'National Geographic'. Desde la extinción de los dodos en las Islas Mauricio, sus trabajos sobre los vikingos que se convirtieron en la portada de la publicación, o los diseños sobre la biología animal, desde las ballenas a los lobos.

Del 21 de noviembre y al 8 de diciembre regresará la pintura con los grandes formatos de lienzo y papel de José María Perea Barro, y del 12 al 28 de diciembre los grabados de Euri Bruña Iturbe.

Con el cambio de año las colecciones de los colectivos bergareses: del 2 a 11 de enero Taila eskola; y del 16 a 25 de enero Bustinzale Elkartea. Y a partir de febrero, se pondrá en marcha la programación del próximo año.