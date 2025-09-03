Angiolilo liburutegia abre temporada mañana con una obra teatral

J. A. M. bergara. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

La decimoséptima temporada de Angiolillo Liburutegia arranca mañana con la representación teatral 'Alperrak, tunanteak eta maleanteak' a partir de las 22.30 horas en Kartzela Zaharra. Entrada 5 euros.

Una pieza de la compañia vizcaína Gilkitxaro como anticipo de una programación que « en octubre presentará un libro de investigación y en noviembre estrenará el documental sobre las brujas que en parte fue grabado en el edificio de Kartzela Zaharra», apuntan los responsable de esta biblioteca.

El título 'Alperrak, tunanteak eta maleanteak (Perezosos, tunantes y maleantes)' que mira a la Ley de Vagos y Maleantes del franquismo, es toda una declaración de intenciones.

Como recuerdan desde el grupo «aquella ley de carácter nazi permitía que cualquier persona disidente, extraña, mendicante, homosexual o sin domicilio fijo –casuística sumamente amplia e indeterminada– fuera enviada a prisión, y así visitaron los hoteles y campos de concentración del estado como el de Fuerteventura miles y miles de seres humanos inculpados».

Tres ácidas hormigas

Galder Pérez, Ane Zabala y Aitor García de Vicuña, en su estilo habitual de tono acido, se transforman en las hormigas exiladas Pili, Mili y Willi. Quieren «emprender un viaje hacia la normalidad, hacia un lugar donde no exista el trabajo obligatorio, un supuesto paraíso. Pero la normalidad resulta ser formalidad, una condena. Estas tres hormigas siempre han pensado que la vida de los humanos es excesiva, idealizando el universo de estos mamíferos. Sin embargo, nada más llegar al mundo humano, todos sus prejuicios se derrumban», apunta la sinopsis.

Las compañía Gilgitxaro dio sus primeros pasaos en 1996 en Deusto y con el nuevo siglo siguió soportado en lo objetivos fundacionales de Perez y Zabala:«crear libremente guiados por la libertad, en euskera y buscando nuevos caminos, con humor». El músico gasteiztrarra García de Vicuña se incorpra en 2023 de forma estable tras haber colaborado en Montauk, Mice o Libe.