Ander Muguruza, dominador en el campeonato local de caza menor Competición. Participantes y organizadores del campeonato local de caza menor. El vencedor Ander Muguruza con 'Sua'. / JOSU LABAKA Abatió ocho perdices el sábado en el coto El Castillo en una edición a la que acudieron 28 cazadores JUAN A. MIGURA BERGARA. Viernes, 5 abril 2019, 00:51

Ander Muguruza Epelde se hizo con la txapela del campeonato local de caza menor con perro celebrado en el coto intensivo de Txoriarte El Castillo de Zambrana el pasado sábado. El nuevo propietario del título se mostraba encantado, «he competido muchas veces y es la primera que gano. Entre los tres primeros he quedado algunas veces, como el año pasado que fui tercero». En compañía de una joven hembra de dos años setter inglés, de nombre 'Sua', Muguruza cazó ocho perdices, «he venido a probarme porque la perra es muy joven. La tranquilidad con la que he salido y la suerte me han permitido ganar».

El segundo puesto fue para Iosu Aiukar Aguirre con seis perdices, el mismo número de piezas que el tercer clasificado, Joseba Iribekampos Alberdi, pero que invirtió más tiempo; el cuarto, Javier Altube Igarza, con cuatro piezas, y quinto Iban Igartua Romero, con tres perdices.

En la categoría de veteranos, Jesus Mari Ibarguren Otadui 'Xamartin' mostró su pericia con cinco perdices, y en segundo lugar con una se clasificó Juan Kruz Mendizabal 'Xurra' y Jesus Mari Ibarguren. Estos cazadores repitieron el podio de 2018 pero con los puestos intercambiados.

Un total de veintiocho escopetas, una más que el año pasado, acudieron a la competición que se desarrolló en el coto que gestiona Jesús Toledo, de 9.00 a 13.00 horas. Un espacio de caza intensiva donde únicamente soltaron perdices de las que 54 fueron cobradas por 20 tiradores mientras que 8 de los 28 participantes no lograron ninguna pieza.

Los tres primeros clasificados y el mejor de los veteranos tienen plaza para tomar parte en el campeonato comarcal que se celebrará en septiembre. Este será valedero para el de Gipuzkoa y, sucesivamente, al de Euskadi y España.

El campeonato fue organizado por la sociedad de caza Ariznoa Oilagorra, que agradece la participación y en especial el apoyo de los patrocinadores. El club de cazad ores bergareses, que gestiona licencias y otros trámites, tras cumplir con la organización del local, tiene previsto para Pentecostés una tirada al plato y pichón que se desarrollará en el campo eibarrés de Arrate.