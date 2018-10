Un análisis crítico sobre el mundo de la alimentación, en las Jornadas de la Ciencia Ponente. José Manuel López Nicolás en su laboratorio. / ZTB El divulgador científico José Manuel López Nicolás ofrecerá esta tarde la conferencia 'Un espía en el supermercado' JUAN A. MIGURA BERGARA. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:14

Desmontar mitos y fraudes en el mundo de alimentación y ofrecer herramientas a los consumidores para una compra más responsable, son algunos de aspectos que abordará esta tarde, a partir de las 19 horas en Irizar Jauregia, el divulgador científico José Manuel López Nicolás en la charla 'Un espía en el supermercado'. Es una cita más del programa Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza (ZTB) que se desarrolla hasta el 11 de noviembre.

López Nicolás desmontará muchos de los mitos y fraudes que rodean el mundo de la alimentación. Además, dará recursos a los asistentes para poder hacer una compra más saludable, responsable y económica en el supermercado, y señalará «los principales agentes responsables del caos que rodea el mundo de la alimentación y propondrá acciones urgentes que hay que tomar para que el consumidor pueda acudir a un supermercado sin miedo a ser engañado», se apunta en la presentación.

El ponente es profesor de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Murcia, y un curtido divulgador científico. Como él mismo apunta, después de sus primeras publicaciones en revistas científicas añadió otro rumbo: «con el paso de los años, me he dado cuenta de que si bien las publicaciones científicas de este tipo son absolutamente necesarias, no lo es menos divulgar la ciencia de forma comprensible para todo tipo de público».

El año 2005 publicó el primer libro 'Nuevos alimentos del siglo XXI', en 2011 abre un blog de divulgación científica 'Scientia', y en 2016 el segundo título 'Vamos a comprar mentiras' sobre alimentos y cosméticos que desmonta con ciencia argumentos comerciales. Todo un éxito que ha alcanzado la séptima edición. También colabora en varios medios escritos y en programas de televisión.

En el variado abanico de contenidos de las jornadas ZTB el viernes, a las 19 horas en el mismo espacio llegará la charla 'Una nueva etapa de la exploración de Marte. La misión Exomars 2020' con Juan Manuel Madariaga que es profesor de química analítica en la EHU-UPV.

Madariaga planteará «cómo la futura misión europea Exomars2020 llevará en su interior un laboratorio limpio, que contendrá tres instrumentos: un espectrómetro Raman, un espectrómetro infrarrojo (capacidad de análisis en tamaños de 50 micras) y un cromatógrafo de gases. El conjunto de instrumentos colaborará entre sí para obtener una información en la composición de fases minerales y de compuestos orgánicos presentes en las muestras que se analizarán in situ sobre Marte».

En la charla el profesor Madariaga dará detalles de su funcionamiento y de las expectativas que tienen para avanzar en el conocimiento sobre el planeta rojo.