Alma Bettencourt y el órgano protagonistas, hoy, en San Pedro

J. A. M. bergara. Sábado, 11 de octubre 2025, 20:47 Comenta Compartir

La segunda de las cuatro entregas del XXVI Ciclo Internacional de Órgano Romántico en la villa llega hoy, a partir de las 18.30 horas a la parroquia de San Pedro, con la intérprete francesa Alma Bettencoutr que se enfrentará a los teclados de Stoltz-Frères.

Presenta un programa de cuatro piezas la joven ejecutora nacida en 2004. Bettencourt empezó a tocar el piano a los 5 años. Desde 2014 continuó sus estudios en la clase de piano de Elena Rozanova en París y simultáneamente desde 2016 en la clase de órgano de Éric Lebrun en Saint-Maur-des-Fossés. En el Conservatorio Superior Nacional de Música y Danza de París estudió el órgano con Olivier Latry y Thomas Ospital desde 2020 y el piano con Emmanuel Strosser y Cécile Hugonnard-Roche desde 2022. Obtiene su Licencia en Interpretación de Órgano en mayo de 2023. El año pasado fue laureada del Concurso Internacional de Órgano de Canadá. Desde 2025 es organista residente de Radio-France.

Suma un importante palmarés de premios y título como pianista y organista participa en numerosas giras. Cuenta con cuatro discos grabados entre 2019 y 2024.

Por su juventud, la igual que el organista que abrió programa el pasado domingo, encajan en el objetivo marcado por la organización del Ciclo de ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones de intérpretes de estos complejos instrumentos, y a la vez atraer nuevos públicos.

El programa internacional que comparte la villa Loiola en Azpeitia y Santa María la Real en Azkoitia da acceso libre a los conciertos.

En Bergara quedarán a partir de hoy pendientes la actuación que ofrecerá Thomas Ospital el 19 de octubre, y el programa del 26 de octubre donde los alumnos de órgano de las tres localidades tendrán ocasión de medirse con el Stoltz-Fréres. Todas las citas en San Pedro a las 18.30 horas.