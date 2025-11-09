Un accidente en Bergara permite detener a un hombre de 76 años reclamado por un juzgado de París

Un accidente de tráfico ocurrido ayer en Bergara ha permitido la detención por parte de la Ertzaintza de un hombre de nacionalidad española de 76 ... años reclamado por un juzgado de París.

Según ha informado este domingo el Departamento de Seguridad, pasadas las 14:30 horas de la tarde de ayer agentes de la Ertzain-etxea de Deba Urola que se encontraban en labores de protección ciudadana acudieron a atender un accidente de tráfico ocurrido en la GI-627 a su paso por Bergara. Al identificar a uno de los ocupantes de uno de los vehículos accidentados se constató que sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por un juzgado de la capital gala.

El hombre se encuentra en dependencias policiales para dar cumplimiento a la citada orden, según han confirmado las mismas fuentes, que no han detallado de qué se le acusa en París.