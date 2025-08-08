Abierto el plazo de presentación de fotografías para el Calendario Municipal

A. M. Bergara. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:50 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bergara ya ha comenzado a elaborar el Calendario Municipal de 2026, y como cada año, serán las fotografías de las y los vecinos las que completen el calendario. Este año el tema será libre, y las y los participantes podrán reflejar en sus trabajos el motivo que deseen. La fecha límite para la presentación de las fotografías será el 25 de septiembre.

Las condiciones para presentar las fotografías son las siguientes: Haber nacido o residido en Bergara; que la fotografía haya sido tomada en Bergara o que aparezca algún motivo relacionado con Bergara (por ejemplo, sus vecinos); cada autor podrá presentar un máximo de 25 fotografías. El formato de las fotografías: tamaño 20 x 30 cm, resolución 300 ppp y formato JPG.

Los archivos digitales podrán presentarse en un CD o USB en el Servicio de Euskera del Ayuntamiento o enviarse por correo electrónico a euskara@bergara.eus a través de plataformas como tori.eus, wetransfer o similares para grandes archivos.

Ajustándose al formato del calendario, las fotografías deberán ser apaisadas, aunque también se admitirán conjuntos horizontales de fotografías en pie.

Las y los autores de las fotografías seleccionadas recibirán una remuneración que quedará reflejada en el Archivo Municipal. El Ayuntamiento podrá hacer uso de estas fotografías, siempre citando el nombre del autor. Será responsabilidad de las personas participantes obtener todos los permisos relacionados con las fotografías presentadas. Para realizar la selección entre las fotografías presentadas, un equipo de trabajo designado por el Ayuntamiento realizará la selección.