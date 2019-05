BASILI ORMAZABAL (CANDIDATO EAJ-PNV): «Una consulta sobre la recogida de basuras» El candidato apuesta por la transparencia y la apertura de las comisiones municipales JUAN A. MIGURA ANTZUOLA. Martes, 21 mayo 2019, 00:23

Los jeltzales eliminarán el recargo al IBI de segunda vivienda en zonas rurales entre otras medidas. Por otro lado, mañana, a las once, Ormazabal comparecerá en Herriko Plaza, junto a María Eugenia Arrizabalaga y Joseba Egibar.

-Vuelve a ser candidato a alcalde después de cuatro año en la oposición ¿con qué expectativa?

Su DNI Natural Antzuolarra. 62 años. Formación Licenciado en Ciencias Empresariales. Jubilado. Política Larga trayectoria en gobiernos del EAJ-PNV y en la oposición. Con esta acumula cinco legislaturas.

-Somos conscientes de la polarización del voto en Antzuola, aspiramos a obtener mínimamente el cuarto concejal.

-Con la experiencia que acumula, ¿qué cree que ha quedado pendiente en este mandato?

-Lo que más nos ha afectado ha sido la falta de transparencia. Hemos tenido una legislatura presidencialista. La comisiones no han funcionado, porque no ha habido una calendario. Y no nos quejaríamos si al menos viésemos un pueblo activo, pero por desgracia la realidad ha sido otra.

-Torresoroa sigue cerrada, ¿qué opinión le merece esta situación?

-Estamos en un impasse al que no le encontramos explicación, sin embargo es la tónica en la que nos hemos movido toda la legislatura de retraso en la ejecución de lo presupuestado. El cierre de Torresoroa tiene otras connotaciones ya que afecta a otros servicios como la puesta en marcha del gimnasio, la biblioteca queda condicionada, y que decir del práctico y bonito salón de actos multiusos.

-Los proyectos de suelo industrial no avanzan ¿cuál el su propuesta?

-Los cambios acontecidos en el pueblo con la apertura del nuevo vial ofrece nuevas alternativas que requieren de la redacción de un nuevo Plan General. En ese plan propondremos la ubicación de un pequeño industrialdea que dé servicio a pequeñas empresas de servicios profesionales.

-¿Qué más ofrece el PNV a los antzuolarras?

-Trabajo conjunto mediante comisiones abiertas. Pretendemos establecer un plan de limpieza que comenzaría con una consulta que nos reafirme en el modelo actual de recogida de basuras, o en su defecto optar por un modelo alternativo, menos costoso e igual de eficiente. Buscaremos un lugar para el aparcamiento de autocaravanas que están colapsando Sagasti. Anularemos el recargo del IBI por segunda vivienda en las zonas rurales.

-Pida usted el voto.

-Ante la inacción que hemos vivido los últimos 4 años pedimos el voto a EAJ-PNV porque nuestro grupo ofrece experiencia en la gestión, capacidad para relacionarse con otras administraciones como Gobiernos Vasco y Diputación, y un plan estratégico propio con objetivos y planes para Antzuola.