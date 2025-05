Artium encara la imagen de la cineasta Chantal Akerman

ELENA JIMÉNEZ vitoriA. Sábado, 31 de mayo 2025, 21:21 Comenta Compartir

«Chantal era muy libre e intuitiva. A veces, provocadora. No tenía tabúes. No decía 'hay que filmar así', o 'hay que encuadrar así' o 'así no se hace'. Sus elecciones procedían del interior. Tenía una relación física, más que cerebral, con la imagen, los colores, los sonidos, el ritmo». Esas palabras –traducidas del francés– son las que se escuchan al cierre de la exposición 'Chantal Akerman. Encarar la imagen' ('Face The Image'), que se inauguró este viernes y podrá visitarse hasta el 19 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, en Vitoria. La que evoca el modo de hacer de la cineasta belga es Claire Atherton (San Francisco, 1963), la editora que colaboró con ella durante más de treinta años y comisaría ahora esta muestra.

El audio que despide al visitante es mucho más extenso. Dura 17 minutos, surge de un homenaje a Akerman (Bruselas, 1950-París, 2015) tras su muerte y cierra el recorrido a una serie de instalaciones, ubicadas en la sala A1, que realizaron juntas desde la década de los ochenta hasta el suicidio de la directora. Este se produjo sólo unos días antes de que se estrenara su último filme 'No Home Movie'.

Las obras que acoge Artium «no son, sin embargo, extractos de películas». «Todas son instalaciones que hicimos juntas, no una compilación de sus trabajos», matizó este viernes en la presentación la propia Atherton. La muestra se estrenó en Vitoria a la vez que otra propuesta del artista vizcaíno Josu Bilbao, con la que aseguró que se complementan.

Y es que, en cualquiera de los casos, la narrativa visual no es lo único que importa. Sonidos, imágenes en movimiento y otros elementos materiales dispuestos por el espacio conforman «productos polifónicos, que inician una reflexión compartida y que pertenecen a lenguajes que antes eran considerados extra artísticos en el espacio de los museos», subrayó la directora de Artium, Beatriz Herráez, que se acompañó de la comisaria jefe del museo, Catalina Lozano y la diputada foral de Cultura, Ana del Val.

En un momento del itinerario de Akerman se escucha 'Yo viviré', la versión de 'I will survive' de Celia Cruz o 'Nocturno en París', otra adaptación del clásico Nocturno de Chopin. Enfrente, entonces, uno se encuentra con 'Anochecer en Sanghái', un paisaje saturado por las luces y las pantallas publicitarias, y en el suelo, dos acuarios falsos con luz.

Más adelante, cinco pantallas muestran a féminas fumando en 'Mujeres de Amberes en noviembre' y, más adelante, está su madre, que sobrevivió a Auschwitz, y su historia le obsesionó toda la vida. Después, en 'Yo tú él ella, la instalación' aparece una protagonista que comparte una escena de sexo con una mujer pero también tiene relaciones con un camionero.

Así, si bien estos fotogramas no son extractos de su filmografía –que se ha revitalizado después de que su película 'Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles' fuera elegida como el mejor filme de todos los tiempos en una lista realizada para el British Film Institute–, sí se condensa bien su esencia artística.

Las mujeres y lo cotidiano

Aunque la directora siempre rechazó el calificativo de 'feminista', ella inició una revolución sobre la forma de representar la vida de las mujeres, que ha influido en toda una generación de cineastas españolas como la vasca Alauda Ruiz de Azúa, Elena López Riera, Isabel Coixet o Carla Simón.

Sus tomas son largas porque ella defendía una premisa clara. «Pondré la cámara ahí, delante, el tiempo que haga falta y saldrá al verdad», decía. Su ritmo es lento y eso hace que la intimidad y la cotidianeidad de los que retrata salga a la luz.

Un ejemplo. El vídeo 'Una voz en el desierto' sitúa la cámara en el interior de un coche mientras que la voz de Akerman lee un texto en castellano y en inglés sobre la desaparición de una mujer mexicana que trabajaba en los Estados Unidos.