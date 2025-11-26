Zarzuela y solidaridad irán de la mano con el sorteo de tres cestas de Harreman

Zarzuela y solidaridad irán de la mano este fin de semana con el sorteo de cestas de productos locales y del comercio justo en ... cada una de las tres funciones que ofrecerá la Asociación Lírica Izaskun Murgia este viernes, sábado y domingo en el Amaia antzokia.

Bajo la dirección musical de Eduardo Arzamendi y Cristina Cubillo y la escénica a cargo de Mertxe Salaberri, esta asociación lírica estrenará este viernes una antología de ocho coros de otras tantas conocidas obras de zarzuela.

Será un compendio de los 25 años de trayectoria que atesoran sobre desde su debut en 2000 con la 'La Tabernera del Puerto'.

Para la ocasión de tan señalado aniversario han preparado un estreno aderezado con un toque de nostalgia. Las actuaciones se intercalarán breves audiovisuales de las zarzuelas interpretadas a lo largo de estas 25 temporadas.

Mertxe Salaberri y José Ramón Mendizabal, Belén Agirre, Mikel Izurrategi, Araceli Telletxea y Berta Amozarrain y Mikel Irizar y Susana Vázquez, se sucederán para oficiar de presentadores en cada interludio.

El programa de este año incluye la interpretación por este orden de 'Cuando sale el sol' (El Caserío', de J. Guridi), 'Cosacos de Kazan' (Katiuska, de P. Sorozábal), 'Amor de hombre' (La Leyenda del Beso, de Soutullo y Vert), 'Las calle Polka' (La Gran vía, de Chueca), 'Seguidilla' (El Bateo, de Chueca), 'Coro de repatriados' (Gigantes y Cabezudos, de M.F. Caballero), 'Ronda de enamorados' (La del Soto del Parral, de Soutullo y Vert) y 'Marcha de la Amistad' (Los Gavilanes, de J. Guerrero).

Sorteo de cestas

Harreman ONGD colaborará un año con la Asociación Lírica Izaskun Murgía sorteando tres cestas de productos locales y del Comercio Justo. Una rifa solidario que tiene como fin crear oportunidades para que las personas que viven en situaciones de profunda pobreza puedan alcanzar una vida digna.

Ereindajan colabora donando una cest con productos locales ecológicos de su tienda. Y en las otras dos colabora Harreman-Denda, con productos del Comercio Justo. El coste de cada boleto de rifa será de 1 euro.

La recaudación está destinada al proyecto de la casa de acogida de niñas Ankur en Mumbai (India) y al programa que Mundukide está llevando a cabo en Mozambique. Harreman colabora muy activamente en ambos proyectos, para que las personas puedan desarrollarse y tener un futuro digno en sus propios países.

Una vez más, desde la ONGD local apelan al «espíritu solidario que caracteriza a nuestro pueblo», y animan al público asistente a la zarzuela a colaborar en el sorteo.» Con 1 euro podemos hacer mucho; nadie puede ayudar a todos pero tods podemos ayudar a alguien» resaltan.