La XVIII Marcha de Veteranos tendrá lugar entre Donostia y Orio el 11 de junio Cima del Kukuarri. / DV A.Z. ARRASATE. Domingo, 5 mayo 2019, 01:15

Besaide ME ha programado para el próximo 11 de junio la XVIII Marcha de Veteranos, una cita que este año tendrá como escenario a la costa guipuzcoana. De hecho, los montañeros saldrán desde Donostia para completar la ruta que lleva hasta Orio, pasando por el monte Kukuarri durante el recorrido. El colofón a la marcha llegará con una comida en el restaurante Kirkilla de Zarautz.

Según han adelantado desde Besaide ME, los que se sumen a la marcha saldrán desde Arrasate a las 8.00 y, una vez en la capital donostiarra, darán inicio a una travesía de unas cuatro horas y media de duración camino de Orio. Una vez en Orio, se trasladarán hasta Zarautz, donde disfrutarán de la comida antes de volver a Arrasate, a donde se calcula que llegarán sobre las 20.00.

Las personas interesadas en sumarse a la marcha de veteranos tienen hasta 23 de mayo para inscribirse. Las plazas son limitadas por lo que conviene dar el nombre a la mayor brevedad posible para no quedarse sin sitio. El precio para los socios de Besaide ME que estén federados es de 46 euros, mientras que el precio para los socios no federados y para los federados que no sean socios es de 48 euros. Aquellos que no sean ni socios ni federados pagarán 51 euros por la inscripción.

Modo de inscripción

Los pagos deben realizarse en la cuenta ES11.3035.0001.590-0.1013.3101. De todos modos, se recuerda que una vez efectuado el pago será obligatorio pasar por la sede de Besaide ME para dar los datos de la inscripción y presentar el justificante de pago. En caso de no hacerlo, la reserva no será validada. Los días para acudir a los locales de Besaide ME serán el 9, el 14, el 16, el 21 y el 23 de mayo entre las 19.30 y las 20.30 horas.