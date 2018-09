Con Winschoten en el horizonte En carrera. Nere Arregi, junto al eibartarra Asier Cuevas, en un momento de la prueba en Croacia. / RFEA Nere Arregi ya piensa en el Mundial de 100 kilómetros de Holanda de 2020 | La atleta arrasatearra ocupó la 35ª posición en el Mundial de Croacia, con una marca de 8:30:01 AITOR ZABALA ARRASATE. Martes, 11 septiembre 2018, 00:26

Nere Arregi no solo fue capaz de finalizar la prueba del Mundial de 100 kilómetros disputado en la localidad croata de Sveti Martin Na Muri, sino que lo hizo cumpliendo al segundo con el objetivo que se había marcado. Su meta era intentar completar la distancia en un tiempo situado sobre las ocho horas y media, y lo logró. Arregi paró el reloj en 8:30.01, marca que le permitió hacerse con la 35ª posición. Sin embargo, para conseguir esa marca tuvo que sufrir. «Ha sido muy duro. He sufrido mucho, sobre todo por el calor en la parte final de la carrera. Al principio estaba nublado, pero cuando ha salido el sol la situación se ha complicado mucho», manifestó la atleta arrasatearra.

De todos modos, este sufrimiento no parece haber minado sus intenciones de marcarse nuevos retos en esta distancia, y en su cabeza ya ronda la idea de participar en el próximo Mundial de 100 kilómetros. «Se va a celebrar en la localidad holandesa de Winschoten, en el año 2020. Quedan dos años y en mi ánimo está preparar esa cita con más tiempo que el que le he podido dedicar a la preparación del Mundial de Croacia», indicó Arregi.

Ahora, el primer paso es descansar y permitir al cuerpo recuperarse del esfuerzo que supone correr durante 100 kilómetros. Al desgaste de la carrera del sábado, se le sumaron una noche en vela como consecuencia del esfuerzo y la tensión de la carrera, y un viaje de vuelta con retrasos, transbordos y prisas para no perder los vuelos, que tampoco han ayudado a que el cuerpo de Arregi vuelva a la normalidad. Ayer, además, tuvo que desplazarse a San Sebastián para hacerse unas pruebas analíticas y comprobar como está su cuerpo tras completar su primera carrera de 100 kilómetros. «De momento, toca tomarse las cosas con tranquilidad. No me volveré a calzar las zapatillas de correr hasta el próximo lunes. Estos días voy a hacer, sobre todo, bicicleta estática. Me gustaría coger la bicicleta de carretera, pero seguro que si lo hago terminaré calentándome y haciendo más kilómetros de los que mi cuerpo necesita ahora para recuperarse bien», admite.

Prueba de gran nivel

La victoria absoluta en la prueba femenina fue para la croata Nikolin Sustic (7:20:34), seguida de la alemana Nere Alder-Baerens (7:22:41) y la japonesa Mai Fujisawa (7:39:07).

La primera corredora del combinado estatal fue Alicia Pérez (13ª, 7:58:50), seguida de Trinidad Romero (33ª 8:25:20) y la propia Nere Arregi (35ª 8:30:51). El crono de Alicia Pérez pasa a ser el nuevo récord de España en la distancia, mientras que la marca de Nere Arregi la convierte en la cuarta corredora estatal más rápida en la prueba de 100 kilómetros.

La presencia femenina fue muy destacada. 109 mujeres se dieron cita en la línea de salida con las miras puestas en completar los 100 kilómetros de recorrido, y un total de 101 lograron su objetivo dentro de las 13 horas de tiempo máximo marcado por la organización. Por su parte, la prueba masculina contó con la participación de 143 hombres, de los que lograron completar la prueba 122.