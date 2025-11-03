La venta telefónica de Lurraldebus que propuso Anakon expende 4.636 billetes

El servicio de venta telefónica de Lurraldebus implantado a propuesta del Consejo de Mayores de Arrasate (Anakon-Arrasateko Nagusien Kontseilua) vendió 4.636 billetes ... en su primer año de funcionamiento. Solicitaron este servicio al tener dificultades para manejarse con las nuevas tecnologías.

La diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, se reunió con representantes de Anakon para explicarles el seguimiento que se ha hecho desde su departamento de este servicio y compartir los datos con ellas y ellos.

En el encuentro, la diputada explicó que el 72% de las personas que han comprado sus billetes de Lurraldebus por esta vía han sido mujeres, frente al 28% de los hombres, mientras que el 85% ha solicitado que se le preste el servicio en castellano frente al 15% en euskera.

Según desgranó Azahara Domínguez, se aprecia un mayor uso de este servicio en los meses de verano. De hecho, junio, con 722 ventas; julio, con 640; y agosto, con 583, son los meses en los que más se ha utilizado el servicio, seguido de septiembre, con 501.

La diputada subrayó que la «línea estratégica prioritaria» de su departamento es «fomentar el uso del transporte público entre las y los guipuzcoanos, y para eso, además de seguir mejorando el servicio que prestamos, debemos facilitar el acceso al transporte público de todas y todos los ciudadanos».

Tal y como recordó Azahara Domínguez, el servicio de venta telefónica de Lurraldebus está operativo de lunes a domingo, de 7.30 a 21.30 horas a excepción de los días 1 de enero y 25 de diciembre. Los y las usuarias solo tienen que llamar al 843 740 286 para poder adquirir los billetes y las condiciones de compra serán las mismas que las de la compra online. Además, las personas usuarias podrán realizar cambios y anulaciones de billetes adquiridos a través del propio servicio telefónico o de la web de Avanza, de acuerdo a las condiciones de la compra online. Cualquier otra cuestión, como la solicitud de localizadores u otras consultas, seguirá siendo atendida por el Servicio de Atención al Cliente de Avanza.

Simplificar el proceso

Los representantes de Anakon plantearon algunas cuestiones, tales como simplificar aun más el proceso de compra telefónica de los billetes, hacer los paneles informativos más accesibles o mejoras en las conexiones de Arrasate con otras localidades, entre otras, que la diputada se comprometió a estudiar.

Asimismo, pidieron mejoras en la estación de autobuses en lo que respecta a las dársenas, y también en el servicio de taxis de la localidad. Azahara Domínguez se comprometió a trasladar estas cuestiones al ayuntamiento al ser la institución competente. Señaó sobre la segunda que su departamento ya ha creado la comisión técnica del taxi para ver de qué manera los municipios pueden ir mejorando este servicio.