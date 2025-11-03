Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representante del Consejo de Mayores se reunieron con la diputada foral Azahara Domínguez. DV

Arrasate-Mondragón

La venta telefónica de Lurraldebus que propuso Anakon expende 4.636 billetes

La diputada foral Azahara Domínguez se reunió con representante del consejo de mayores para compartir los datos tras el primer año del servicio

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:02

Comenta

El servicio de venta telefónica de Lurraldebus implantado a propuesta del Consejo de Mayores de Arrasate (Anakon-Arrasateko Nagusien Kontseilua) vendió 4.636 billetes ... en su primer año de funcionamiento. Solicitaron este servicio al tener dificultades para manejarse con las nuevas tecnologías.

