Veinte equipos competirán en el I MicroFLL Mondragón-Innobasque Arizmendi. Alumnos de 4º de la ESO durante la competición de First Lego League disputada la semana pasada por 14 grupos. / DV El torneo se disputará el 19 de enero en el campus de la Escuela Politécnica de MU | 320 alumnos de distintos centros educativos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa participarán en el evento ARRASATE. Jueves, 27 diciembre 2018, 00:09

El 19 de enero de 2019 tendrá lugar la primera edición del microFLL Mondragón-Innobasque en el Campus de Iturripe de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea (MU). Se trata de una experiencia educativa repleta de emoción, que anima al alumnado participante a sumergirse en el mundo de la investigación y la ciencia. En esta primera edición participarán 20 equipos provenientes de centros educativos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; concretamente 5 equipos de Arizmendi Ikastola, tres de Mariaren Lagundia, dos de Axular, El Regato, Urkide y Jesús María y uno de Trueba, Egibide, Elburgo y Zuazola. Teniendo en cuenta que, como máximo, pueden componerse equipos de 16 miembros, la organización estima que el día del torneo el número de personas participantes será de alrededor de 320.

La primera edición de microFLL Mondragón-Innobasque está promovida por la Corporación Mondragón, Innobasque, la Fundación Scientia y la Diputación Foral de Gipuzkoa, y organizada por el Grupo Ulma, Ikerlan, Mondragon Unibertsitatea y Ausolan. Se trata de un interesante ejercicio de intercooperación entre distintas organizaciones, con el objetivo de acercar a los profesionales del futuro a la labor diaria de cooperativas del ámbito de la empresa, la investigación y la formación.

Entrenamiento válido

La final de First Lego League Euskadi tendrá lugar el 16 de febrero en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, y los equipos que vayan a participar en ella analizarán el estado de sus proyectos en el microFLL Mondragón-Innobasque.

En la presente edición de First Lego League Euskadi, la décima, participarán 1.500 alumnos y alumnas provenientes de 44 centros educativos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Este año, el alumnado participante deberá hacer frente al desafío 'into orbit', en los ámbitos de proyecto científico, juego del robot y valores. En el marco del desafío 'into orbit' los y las participantes deberán proponer soluciones innovadoras que faciliten la vida en el espacio, ofreciendo soluciones a los problemas que pueda suponer vivir durante un año en él.

El torneo microFLL Mondragón-Innobasque viene derivado del programa educativo internacional First Lego League, que tiene como objetivo despertar el interés de la juventud por la ciencia y la tecnología. Mediante esta emocionante experiencia de aprendizaje se pretende fomentar las habilidades del siglo XXI en más de 500.000 jóvenes de más de 90 países de todo el mundo.

En Euskadi, First Lego League es el programa de Educación Steam de referencia, promovido por la organización Innobasque. Este programa educativo persigue incentivar el interés por vocaciones y habilidades científicas y tecnológicas entre escolares, desarrollando sus competencias transversales y digitales para el desarrollo personal y futuro profesional. La intención no es otra que incidir en una educación práctica que integra la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para resolver los retos sociales actuales.

Innobasque completa el torneo con la organización de un programa formativo, único en el Estado, que acerca a los equipos participantes al entramado empresarial e industrial que existe en el territorio vinculado, este año, al sector aeroespacial y a sus profesiones asociadas.

Arizmendi Ikastola

Arizmendi Ikastola, por su parte, inició la semana pasada los campeonatos internos. Catorce equipos de estudiante de 4 de la ESO -6 grupos de Almen y 8 de Gaztelupe, en total 150 alumnos- tomaron parte en la novena competición.

Las competiciones desarrolladas en el Polo Garaia y en Almen vivieron momentos de gran intensidad, como la dura pugna que sostuvieron dos equipos de Gaztelupe.

Al final dos grupos de Almen y tres de Gaztelupe han logrado el pase para la final de Euskadi. Además de las misiones de los robots, los grupos deberán presentar su correspondiente proyecto científico.