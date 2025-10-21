Los vecinos piden extender la OTA a la calle Udalpe, la última del barrio

El último reducto sin OTA del barrio de Erguin, la calle Udalpe, se incorporará al sistema de aparcamiento regulado el próximo lunes 27. El ... ayuntamiento pondrá fin a los problemas de estacionamiento que padecía esta calle implantando el sistema OTA a petición de los vecinos.

La OTA regirá desde el lunes en la carretera que une las calles Udalpe e Itxaropena. Así lo han solicitado los vecinos y vecinas, y a partir de ahora se convertirán en zonas de estacionamiento para residentes.

El sistema TAO se implantó en el barrio de Erguin en 2022, con la única salvedad de las calles Udalpe e Itxaropena. «Esa exclusión del sistema de OTA ha generado problemas a la vecindad en estos últimos años, con dificultades para aparcar y un aumento del flujo de tráfico», ha explicado la alcaldesa Maider Morras.

Una solución

«Las y los residentes de las calles Udalpe e Itxaropena nos pidieron una solución, solicitando que se implantara la OTA en su calle. Tras revisar la ordenanza y comprobar que era viable, así lo hemos hecho. En 2022 no se midieron correctamente los efectos negativos que tendría dejar fuera de la OTA las calles Udalpe-Itxaropena, y corregir esta situación ha sido una prioridad tanto para los vecinos como para el Ayuntamiento».

Como resultado, a partir del 27 de octubre, el sistema de OTA se activará también en las calles Udalpe e Itxaropena. De esta forma, se pondrá fin a la situación excepcional, y todo el barrio de Erguin contará con el mismo sistema.

Las calles Udalpe e Itxaropena pasarán a ser zonas de aparcamiento para residentes del barrio de Erguin, y la vecindad de estas calles ya pueden solicitar la tarjeta de residente en la oficina del TAO, sita en la calle Olarte, 16 (Tel. 943 10 10 06). La oficina abre de lunes a viernes, de 8.30 a 16.15 horas.

Revisión de la ordenanza

Desde el consistorio han señalado que hoy por hoy varias ordenanzas municipales se hallan en fase de revisión. Entre ellas la de la OTA. «Ahora mismo estamos en el proceso final de la ordenanza de terrazas. Una vez acabe este proceso, previsto para diciembre, comenzaremos con la revisión de la OTA. Estimamos que el proceso comience a principios de 2026», ha señalado la alcaldesa.

Para ellos se entablará un proceso de participación vecinal al objeto de «escuchar las demandas de las y los vecinos y buscar un sistema normativo más sencillo». Las y los usuarios también tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones, han señalado desde el consistorio.