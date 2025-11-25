El túnel de Olandixo se cierra este jueves noche para revisar los sistemas de incendios

El túnel de Olandixo permanecerá cerrado durante la noche de este jueves al viernes para la revisión de los sistemas de incendios. Al hallarse ... algunas de estas instalaciones en el interior del túnel de Olandixo y para poder realizar su mantenimiento es necesario cortar el tráfico por su interior.

La ejecución de las tareas previstas implica el corte total al tráfico de la carretera GI-2620 entre la rotonda de Mugarrieta (PK 21+415) y la rotonda de Markulete (PK 19+400) durante una noche.

El corte se realizará en horario nocturno el día 27 de noviembre. Concretamente, el tráfico se cortará en ambos sentidos desde las 23.00 horas de este jueves 27 hasta las 05.30 horas del viernes 28. A partir de las 05. 30 horas se desmontará la señalización provisional y se abrirá al tráfico la totalidad de la GI-2620.

Las tareas de mantenimiento a realizar incluirán la revisión de los sistemas de extinción de incendios del túnel de Olandixo. Será UTE Miramon 2023 la empresa encargada de efectuar los citados trabajos.

Se recomienda como itinerario alternativo la antigua travesía de la GI-2620 entre Mugarrieta y Markulete.