'La Traviata' levantará el telón de la ópera en el Amaia el domingo día 2

Tras dos años de parón, el 'bel canto regresa al Amaia antzokia para el deleite de muchas y muchos melómanos y aficionados a la ópera. ... Y lo hará el primer domingo de noviembre de la mano de la asociación lírica Ozenki con un gran montaje que dará vida a la inmortal La Traviata de Giuseppe Verdi. La compañía Ópera 2001 interpretará esta magna obra el 2 de noviembre a las 19.00 horas.

La Traviata, de Giuseppe Verdi, es una adaptación de la novela La dama de las camelias, de Alexandre Dumas hijo, y es una de las obras más representadas y aclamadas a nivel internacional. El libreto escrito por Francesco Maria Piave narra la historia del amor en sus múltiples aspectos: el feliz encuentro, el placer de los cuerpos y las mentes, la lucha contra las convenciones, la condena social, el dolor de la separación y al fin, la muerte. La puesta en escena que veremos en Arrasate es una creación de Aquiles Machado y se trata de una versión clásica adaptada.

Despertar el interés

Con esta conocida ópera Ozenki elkartea busca promover el interés por la música en el municipio. «Se lo debíamos al público de la zona que siempre responde de manera masiva» aclara Manu Gallardo, miembro de Ozenki elkartea.

Para ayudar a comprender el libreto, la obra irá acompañada de traducción simultánea al castellano. La ópera consta de tres actos y la representación tendrá una duración aproximada de 2 horas y 10 minutos, descanso incluido.

A una semana de que el primer domingo de noviembre La Traviata recale del teatro Amaia, desde Ozenki recuerdan que todavía quedan unas pocas entradas a la venta. Estas, además de poder ser adquiridas en los canales habituales del teatro Amaia, también se podrán comprar en la Droguería Altuna.

Gran equipo de trabajo

Para dar vida a la partitura de Verdi, Ozenki Elkartea ha confiado en Ópera 2001, una compañía de contrastada reputación y con gran solvencia en el escenario. En estos más de 25 años de experiencia, se han convertido en una de las compañías más importantes del panorama europeo. «Sabemos que este espectáculo no va a defraudar» afirma Manu Gallardo.

La Traviata cuenta con un montaje que reúne a casi un centenar de profesionales, entre intérpretes y equipo técnico, incluyendo la Orquesta Valenciana y el Coro Siciliano, reconocido como uno de los mejores coros líricos europeos. Una producción que pone en escena más de cien trajes y un vestuario completamente adaptado a la época de la ópera. El jueves de la semana pasada, con gran éxito, esta producción arrancó en Alicante una ambiciosa gira que recorrerá los escenarios de 41 ciudades llevando la excelencia al público europeo.

Una gira europea que incluye ciudades de España, Francia y Portugal. La logística es compleja: coordinar transporte de decorados, alojamiento de casi un centenar de personas y cuidar la voz de los intérpretes requiere planificación rigurosa. La de Arrasate será la única parada de este montaje en Euskadi, «es una suerte poder contar con un espectáculo de esta calidad en Debagoiena» recalca Gallardo.

Ozenki elkartea

Desde el 2011 Ozenki Elkartea trabaja para acercar la lírica y la música en general a todo Debagoiena. La asociación cuenta con una larga experiencia a sus espaldas, y trabaja cada día para superarse: «teníamos claro que La Traviata debía estar en el Amaia» asegura Gallardo. Para ello, Ozenki lleva meses trabajando para que todo salga perfecto.

La cita del 2 de noviembre va a ser sin duda alguna una oportunidad para sentir, tocar y vivir la ópera, donde cada escena, cada acorde y cada traje contarán una historia que el público está a punto de descubrir.