Un momento de la representación de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. Ópera 2001.
Arrasate

'La Traviata' levantará el telón de la ópera en el Amaia el domingo día 2

La asociación lírica Ozenki ha confiado a la compañía Ópera 2001 este gran montaje que dará vida a la inmortal partitura de Verdi

Kepa Oliden

Arrasate

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:12

Comenta

Tras dos años de parón, el 'bel canto regresa al Amaia antzokia para el deleite de muchas y muchos melómanos y aficionados a la ópera. ... Y lo hará el primer domingo de noviembre de la mano de la asociación lírica Ozenki con un gran montaje que dará vida a la inmortal La Traviata de Giuseppe Verdi. La compañía Ópera 2001 interpretará esta magna obra el 2 de noviembre a las 19.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

