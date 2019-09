El traslado del párroco a Oñati subleva a la comunidad cristiana Relevo. Victoriano Etxabe, hasta el año pasado párroco de Hondarribia, sustituirá a Horacio Argarate al frente de la parroquia de San Juan cuando a finales de mes éste se traslade a Oñati. / OLIDEN No aceptan que el obispo «haga y deshaga a su antojo» en asuntos que afectan a la comunidad irrevocablemente Critican en una carta pública la «penosa actuación» del obispo José Ignacio Munilla KEPA OLIDEN ARRASATE. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:12

La comunidad cristiana de Arrasate se halla en pie de guerra contra la decisión «unilateral» del obispo José Ignacio Munilla de destinar a Oñati al sacerdote Horacio Argarate, párroco de San Juan Bautista desde 2009. En una carta abierta, los feligreses arrasatearras muestran su «asombro y malestar» por un traslado con el que están «en total desacuerdo», y critican el modelo de gestión «individualista y autoritario» del prelado donostiarra. No ocultan el «dolor y tristeza» que les ha causado la «penosa actuación de nuestro pastor que no cuida de sus fieles».

La noticia del traslado de Horacio Argarate a Oñati trascendía a finales de junio. El motivo, cubrir la vacante por razones de salud del actual párroco de San Miguel Josean Larrañaga. Argarate se hará cargo de la parroquia de Oñati a finales de septiembre y será sustituido en Mondragón por Victoriano Etxabe, hasta el año pasado párroco de Hondarribia.

Ante el «asombro y malestar» provocado por esta noticia en la comunidad cristiana, en amplios colectivos sociales y pueblo en general de Arrasate, la feligresía reunida en asamblea el 8 de julio decidió «pedir al obispo su presencia ante la comunidad cristiana y dar explicaciones que justificaran esta decisión unilateral. A su vez trasmitirle nuestra preocupación por la inmediatez del traslado proponiendo una transferencia gradual y ordenada de los proyectos en marcha para que este modo no se vean abocados al fracaso».

«Lo entendible sería cubrir la vacante de Oñati con un nuevo nombramiento»

Ante la negativa del prelado, una comisión se trasladó a Donostia para entrevistarse con Munilla y transmitirle el «malestar generado por un traslado a realizar de un modo tan inmediato y sin tiempo para ninguna actuación puesto que mediaba el período vacacional de los sacerdotes y seglares implicados de un modo u otro en el cambio». Le comunicaron asimismo su «inquietud por el buen fin de los proyectos emprendidos en Arrasate, nuestro interés y voluntad de colaborar en el tránsito para lo que insistimos en la imperiosa necesidad de tiempo para acometer cambios y realizar un traspaso de poderes más acorde a las necesidades de nuestras parroquias».

En la misiva abierta hecha pública esta semana, revelan que el obispo «no accede a ninguna de nuestras peticiones y propuestas, solicitando confiar que la decisión adoptada será positiva y que el traspaso de poderes se podrá compatibilizar con el desempeño de las funciones de cada párroco en sus nuevos destinos, sin que se resientan los proyectos en marcha».

Falta de interés

La comunidad cristiana local manifiesta, «con espíritu evangélico sí, pero con firmeza» su total desacuerdo con esta decisión, así como «nuestro dolor por la falta de interés mostrado a nuestras aportaciones y por la desconsideración y falta de sensibilidad a la hora de hacer partícipes de sus decisiones a la comunidad cristiana y sobre todo las muestras de falta de transparencia».

Los feligreses arrasatearras avisan que «no aceptamos que el obispo haga y deshaga a su antojo en asuntos que nos afectan irrevocablemente». Y menos aún «cuando en los últimos 10 años no se ha hecho ninguna visita pastoral a Arrasate».

Obedecer y callar

Los fieles arrasatearras opinan que «nosotros también podemos sugerir y aportar, sobre todo si nos atañe directamente. ¿O nos queda sólo obedecer y callar?», se preguntan. Consideran que este modelo de gestión «individualista y autoritario de tiempos pasados no tiene cabida en pleno siglo XXI, donde las decisiones son participativas y consensuadas, máxime en un pueblo donde el espíritu cooperativo tiene un valor tan especial y arraigado en la comunidad».

Un pastor prudente de la Iglesia que está al servicio de los demás «no debe obviar a la comunidad plural a la que debe servir. Esta forma de actuación de un pastor no estimula y sí desmotiva el crecimiento de la comunidad en su experiencia de fe». Y advierten que «ya no vivimos en la era en la que se proclamaba que había dos tipos de cristianos: los que mandan y los que obedecen. No se puede predicar constantemente comunión eclesial, pedir colaboración y luego con arrogancia menospreciar y rechazar la participación de la comunidad».

Los miembros de la comunidad cristiana local entienden los motivos del cambio solicitado en Oñati debido a los problemas de salud de su párroco Josean Larrañaga, a quien le desean lo mejor en su retiro, pero, añaden, «no comprendemos la decisión adoptada del doble movimiento para cubrir la vacante con Horacio Argarate y por tanto transferir el problema a Arrasate, cuando lo lógico y entendible sería cubrir directamente la plaza vacante con un nuevo nombramiento para Oñati».

Actuación penosa

Pero no quieren quedarse sólo «con el dolor y la tristeza de una penosa actuación de nuestro pastor que no cuida de sus fieles». Prefieren quedarse «con lo mucho y bueno que el querido y apreciado Horacio ha aportado al pueblo de Arrasate desde que en 2009, enviado por el obispo Juan Mari Uriarte, empezó su andadura entre nosotros y ha trabajado incansablemente durante estos 10 años. No es casualidad que su trabajo no sea sólo reconocido por la comunidad cristiana sino también por otros muchos agentes, grupos sociales, estamentos oficiales, etc. por su dedicación, implicación y vocación demostrada en tantos conocidos proyectos sociales. Aunque sentimos su marcha, la semilla sembrada seguirá dando fecundos frutos por mucho tiempo y su huella será imborrable. Y le deseamos en su nuevo destino tanto éxito como en Arrasate».