Las tertulias literarias regresan este mes a Kulturate DV ARRASATE. Jueves, 11 octubre 2018, 00:24

El nuevo curso de tertulias literarias se reanudará este mes de octubre en la biblioteca municipal. Y lo hará con sesiones en tres idiomas: euskara, castellano e inglés.

Olwen Mears coordinará las tertulias en inglés, en horario de 18.30 a 20.30, comenzando el martes 23 de octubre con una sesión en torno a 'Of mice and men' de John Steinbeck, y proseguir con el siguiente programa: el 18 de diciembre 'The Great Gatsby' de F. Scott Fitzgerald; el 12 de febrero 'On Chesil Beach' de Ian McEwan, y el 14 de mayo 'Mrs. Dalloway' de Virginia Woolf.

Las tertulias en euskara, bajo la coordinación de Yurre Ugarte y en horario de 18.15-20.15, arrancarán el jueves 25 de octubre con 'Ehiztariaren isilaldia' de Luis Garde, y proseguirán el 29 de noviembre con 'Bi aldiz erditu zinen nitaz, ama' de Alaine Agirre para concluir el 13 de diciembre con la obra 'Baleak ikusi ditut' de Javier de Isusi.

Literatura latinoamericana

El ciclo de tertulias literarias en castellano ahondarán en la literatura latinoamericana y comenzarán el miércoles 31 de octubre con la sesión sobre 'La frontera de cristal' de Carlos Fuertes. El 21 de noviembre será el turno de la poesía completa de Idea Vilariño; el 19 de diciembre hablarán sobre 'Monasterio' de Eduardo Halfón, y el 16 de enero sobre 'Así es como la pierdes' de Junot Díaz.

La sesiones estarán coordinadas por Ane Zapatero y tendrán lugar de 18.15 a 20.15 horas.