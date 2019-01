Del mal sueño americano al retorno a casa Domingo, 6 enero 2019, 00:21

Eneko Carrascal viajó el verano de 2017 a los Estados Unidos con la ilusión de compartir los estudios con la práctica del atletismo en la Universidad de Oklahoma. Por desgracia, las cosas no salieron como preveía ni en el ámbito académico ni en el deportivo. De hecho, su progresión deportiva sufrió un parón y ha tenido que retornar a casa para ser el que era antes de dar el salto al otro lado del charco. «El modo que tienen de entrenar es muy distinto. Trabajan mucho con las pesas y hacen muchos ejercicios de fuerza. Esa forma de preparación no es acorde a mis características. Necesito otro tipo de entrenamiento, pero el entrenador que teníamos era muy cerrado y no daba opción a utilizar formas de trabajar distintos a las suyas a los atletas. La consecuencia de todo ello es que no fui capaz de mejorar las marcas que tenía de años anteriores. A estos problemas se le sumaron otros de tipo académico, al no tenerse en cuenta unos créditos que debían de haberse contabilizado. Al final, se juntaron varias cosas y tuve que volver». Ahora, ya en casa, la situación es totalmente distinta. «El cambio ha sido total. Sigo con mis estudios de Ingeniería Mecánica en Mondragon Unibertsitatea, y entreno en Mojategi con un grupo muy bueno, Hay chavales de nivel y eso me está permitiendo completar entrenamientos de calidad».