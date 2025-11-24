Smartlog Ointxe vence en Tarragona 60–73 y logra su cuarta victoria

ArrasateSmartlog Ointxe vence en Tarragona 60–73 y logra su cuarta victoria
El equipo arrasatearra acumulaba varios partidos sin conocer la victoria
DV
Arrasate
Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:23
Después varios partidos sin conocer la victoria el Smartlog Ointxe de LF2, no desaprovechó la ocasión de su visita en Tarragona a uno de los ... colistas del grupo, y tras un partido dominado desde su comienzo, el conjunto arrasatearra se asienta con esta victoria en la mitad de la tabla.
Comenzaron como una apisonadora las jugadoras del Smartlog Ointxe y en el primer cuarto el buen acierto en el tiro exterior y la velocidad de sus transiciones otorgaba las primeras ventajas, 17-26. Las catalanas mejoraban algo sus prestaciones en el segundo cuarto, y el partido se igualaba, pero el parcial de 23-23 de este cuarto seguía manteniendo la renta de 9 puntos favorable al Smartlog Ointxe, 40-49.
Muchos puntos anotados en la primera parte por ambos equipos, y en la reanudación el porcentaje de aciertos bajó y costaba mucho más anotar. El tercer cuarto sirvió para que las arrasatearras aumentaran un poco más su ventaja tras el parcial de 9-12, y el último cuarto siguió por los mismos derroteros, y el Smartlog Ointxe supo jugar con cabeza esos últimos 10 minutos, y tras el parcial de 11 – 12, la cuarta victoria viajó hasta Arrasate.
El Smartlog Ointxe es ahora octavo en el grupo con 4 victorias y 4 derrotas, y este próximo sábado recibirá en Iturripe la visita de otro equipo catalán, el Mataró, que es noveno en la tabla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión