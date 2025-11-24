Smartlog Ointxe vence en Tarragona 60–73 y logra su cuarta victoria

Después varios partidos sin conocer la victoria el Smartlog Ointxe de LF2, no desaprovechó la ocasión de su visita en Tarragona a uno de los ... colistas del grupo, y tras un partido dominado desde su comienzo, el conjunto arrasatearra se asienta con esta victoria en la mitad de la tabla.

Comenzaron como una apisonadora las jugadoras del Smartlog Ointxe y en el primer cuarto el buen acierto en el tiro exterior y la velocidad de sus transiciones otorgaba las primeras ventajas, 17-26. Las catalanas mejoraban algo sus prestaciones en el segundo cuarto, y el partido se igualaba, pero el parcial de 23-23 de este cuarto seguía manteniendo la renta de 9 puntos favorable al Smartlog Ointxe, 40-49.

Muchos puntos anotados en la primera parte por ambos equipos, y en la reanudación el porcentaje de aciertos bajó y costaba mucho más anotar. El tercer cuarto sirvió para que las arrasatearras aumentaran un poco más su ventaja tras el parcial de 9-12, y el último cuarto siguió por los mismos derroteros, y el Smartlog Ointxe supo jugar con cabeza esos últimos 10 minutos, y tras el parcial de 11 – 12, la cuarta victoria viajó hasta Arrasate.

El Smartlog Ointxe es ahora octavo en el grupo con 4 victorias y 4 derrotas, y este próximo sábado recibirá en Iturripe la visita de otro equipo catalán, el Mataró, que es noveno en la tabla.