Smartlog Ointxe recibe al Gijón este sábado en Iturripe

Viernes, 24 de octubre 2025

El Smartlog Ointxe recibe este sábado al Gijón en partido que se jugará en Iturripe a las 18.30 horas. Las jugadoras del equipo de baloncesto de Liga Femenina 2 se medirán con las asturianas tras su primera derrota de la temporada en Mataró del pasado domingo. El Gijón es uno de los equipos que aún no ha estrenado su casillero de victorias en las 3 primeras jornadas.

El Gijón es un equipo recién ascendido que ha configurado una plantilla con el objetivo de estar arriba en la clasificación, pero que hasta el momento le está costando afinar todas las piezas. Pero poco a poco va a más y así lo demuestra su progresión en la liga, ya que en la primera jornada cayó 65 – 48 en Mataró, pero posteriormente ha perdido por 5 y por 3 puntos dos partidos que pudo ganar.

Destaca sobre todo el juego de la canadiense Merisa Russel, que tras su paso por la NCAA de EEUU en la Universidad de Louisville, está llamada a ser una de las mejores jugadoras de la liga, como lo demuestra que ya ha sido MVP de la Liga en una de las jornadas disputadas. Con un perfil muy anotador, mucho tendrán que esmerarse en defensa las jugadoras del Smartlog Ointxe para lograr que Russel no tenga un buen partido.

Le acompañan entre otras la francesa Lissa Tesson, también jugadora con proyección anotador y la marroquí Sofía Hamili, además de varias jugadoras españolas que Gijón ha fichado de otros equipos de Liga Femenina 2 en la pasada temporada.

Nuestro equipo tendrá que hacer las cosas muy bien si quiere retomar el camino de las victorias, porque Gijón necesita su primera victoria cuanto antes y el sábado en Iturripe seguro que para ellas será como una final anticipada.

Tanto las 2 victorias como la derrota de Smartlog Ointxe hasta ahora han tenido un perfil muy similar, con 2 prórrogas y resultados finales muy ajustados, que indican que esta liga es muy competitiva, y que cualquier equipo puede ganar.

Buen partido para los aficionados locales, a los que el equipo pide su asistencia para ayudarles a lograr su tercera victoria.