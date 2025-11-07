Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La angoleña Joana Domingos, nuevo fichaje del Smartlog Ointxe. dv

Smartlog Ointxe recibe al Avilés, uno de los líderes del grupo

El partido de Liga Femenina 2 se jugará este sábado Iturripe a las 18:30

DV

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:24

Comenta

Smartlog Ointxe recibe este sábado en Iturripe (18.30) al Avilés, uno de los líderes del grupo.

Las cosas no le fueron bien la pasada ... semana al Smartlog Ointxe en Galdakao, donde cayó de forma clara contra el Ibaizabal por 79 – 52, tras no acertar en ninguna de las facetas del juego, y firmar un partido muy desacertado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  5. 5 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  9. 9 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  10. 10 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Smartlog Ointxe recibe al Avilés, uno de los líderes del grupo

Smartlog Ointxe recibe al Avilés, uno de los líderes del grupo