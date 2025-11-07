Smartlog Ointxe recibe al Avilés, uno de los líderes del grupo El partido de Liga Femenina 2 se jugará este sábado Iturripe a las 18:30

DV Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

Smartlog Ointxe recibe este sábado en Iturripe (18.30) al Avilés, uno de los líderes del grupo.

Las cosas no le fueron bien la pasada ... semana al Smartlog Ointxe en Galdakao, donde cayó de forma clara contra el Ibaizabal por 79 – 52, tras no acertar en ninguna de las facetas del juego, y firmar un partido muy desacertado.

Con esta derrota, el equipo de Arrasate contabiliza 3 victorias y 2 derrotas, y este sábado tendrá la ocasión de resarcirse de ese mal partido en Galdakao, y volver a la senda de los triunfos, para no desengancharse del grupo de equipos que lideran la clasificación. Precisamente, el Avilés es uno de esos equipos que comandan la clasificación con 4 victorias y 1 derrota, y el equipo asturiano que la pasada temporada coqueteó con el descenso, ha configurado este año una plantilla muy poderosa. Destacan sobre todo 3 jugadoras: la americana Janssen Taylor, con 13 puntos y 8 rebotes por partido, Emilie Larssen de Dinamarca, con 12 puntos y 8 rebotes por partido, y Cristina Ugochukwu, que promedia 12 puntos y 11 rebotes por partido. Así pues no lo van a tener nada fácil las jugadoras arrasatearras para doblegar a un equipo que aspira a estar en la fase de ascenso. Seguro que el trabajo durante la semana del equipo de David Peña habrá servido para corregir los errores del último partido. Buena ocasión para los aficionados de presenciar un bonito encuentro de baloncesto, y anima a nuestras chicas a lograr una nueva victoria.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión