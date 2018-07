'Singular' reconoce el trabajo de los negocios más originales Comercios. Los responsables de los comercios distinguidos como 'Singulares' después de la entrega del reconocimiento. / I. M. Resusta Karrikiri, Sikol Lentzeria, Belun fotografía y Olgeta han sido las cuatro tiendas reconocidas IKER MURILLO ARRASATE. Sábado, 14 julio 2018, 00:10

El Ayuntamiento acogió ayer la entrega del distintivo 'Singular Dendak' a los primeros comercios arrasatearras merecedores del mismo. Se trata de la ferretería 'Resusta Karrikiri', la tienda de lencería 'Sikol', la juguetería 'Olgeta', y el estudio de fotografía 'Belun'. «Hemos querido destacar el trabajo de estos comercios que merecen el distintivo por ser una referencia para otros», han explicado los responsables del proyecto durante la entrega de premios realizada en el Consistorio.

La iniciativa nace del trabajo conjunto de la Federación Mercantil y la Diputación Foral de Gipuzkoa con la colaboración del Ayuntamiento como principal respuesta a la «necesidad de diferenciación del comercio en la provincia de Gipuzkoa». Los responsables han hecho mención a que «cada vez vivimos en un mundo más globalizado en el que hay que tratar de ser diferentes».

Mejora continua El programa incluye una serie de jornadas formativas para seguir ampliando los conocimientos de los comercios locales incluidos. Posicionamiento Esfuerzo por crear un comercio guipuzcoano diferente y seductor frente a la globalización. Valorización social Trabajo centrado en el comercio, los clientes y clientas de Debagoiena, instituciones y la sociedad en general. Turismo Además de favorecer el comercio local, buscan impulsar el llamado «turismo comercial», tratando de atraer a clientes de otras provincias y países.

La intención de Singular pasa por realizar «una selección de tiendas» que, «además de dar vida a nuestras calles», destaquen por su «originalidad y autenticidad». Principalmente «tiendas de aquí. Nuestras. Comprometidas con el cliente. Con una cultura propia, la cultura del detalle. Tiendas únicas que hacen sentirse únicos a sus clientes».

Para poder hacerse con este distintivo, los locales han tenido que realizar una fase de selección en las que se les han facilitado algunas de las claves para convertirse en una «tienda Singular». Sin embargo, durante el acto de entrega de distintivos los responsables de la iniciativa han querido hacer hincapié en que «esto no termina aquí», refiriéndose a las tiendas arrasatearras que no han logrado el objetivo. Para ello han puesto como ejemplo a varias tiendas que anteriormente no habían logrado el reconocimiento en otras localidades y que, recientemente, han conseguido hacerse con él.

De los comercios que han participado en la iniciativa, no todos han logrado el reconocimiento. De hecho, de los nueve que inicialmente se presentaron a esta 'competición' (seis de ellos pertenecientes a Ibai-Arte) tan sólo cuatro han logrado ser reconocidos dentro de la categoría conocida como 'Tienda Singular'. Los impulsores del proyecto han querido dedicar unas palabras de agradecimiento al Ayuntamiento y a los participantes. Actualmente el programa cuenta con 105 comercios y espera poder llegar a los 200 antes de que finalice el año.

Los rasgos que distinguen a un comercio singular son la actitud positiva, la apuesta por el cambio haciendo las cosas de una forma diferente, y la creatividad y conexión emocional con el cliente, «situándolo en el centro de todas las decisiones».

Entre los objetivos generales que persigue Singular, se encuentra la mejora continua de los comercios de las localidades y el esfuerzo por posicionar el comercio local con elementos diferenciadores y seductores. Además, se pretende llevar a cabo una valorización social centrando el trabajo en el comercio, los clientes y clientas de Debagoiena, instituciones y la sociedad en general.

Proceso de selección

El proceso de desarrollo de este proyecto cuenta actualmente con varias fases que sirven para distinguir a los comercios que son merecedores de este reconocimiento. El primero de ellos consiste en un diagnóstico inicial, contraste y, finalmente, la definición de un plan de acción centrado en los hipotéticos campos de mejora.

Para poder llegar a conseguir el distintivo, las tiendas deben primero apuntarse al programa. Posteriormente reciben la visita del llamado «cliente misterioso», que se encarga de transmitir su impresión a los responsables del mismo. Después, tras una entrevista con los responsables del negocio, comienza el plan de acción que contempla sesiones grupales y asesoramiento individualizado con un 'coach'.