Sesión formativa para familias en torno a la autoestima y la comunicación en noviembre

Arrasate-MondragónSesión formativa para familias en torno a la autoestima y la comunicación en noviembre
El Diario Vasco
Arrasate-Mondragón
Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31
El Ayuntamiento, Arizmendi Ikastola, Arrasate Herri Eskola, Txatxilipurdi, Leintz Eskola Kirola y el Hospital San Juan de Dios han organizado una sesión formativa para ... trabajar la autoestima y la comunicación con los hijos a través del programa EKKO (comunidad escolar-deporte-salud).
El objetivo del programa EKKO es reforzar las habilidades sociales en preadolescentes, y en él participa el alumnado de 5º y 6º de Primaria.
En esta sesión formativa, padres y madres participarán junto a su hijos e hijas para abordar la autoestima y la comunicación a través de diversas dinámicas.
Las sesiones se desarrollarán en el Gazteleku los días 24, 25, 26 y 27 de abril. La inscripción permanece abierta hasta el 19 de noviembre on line en la web municipal o por teléfono llamando al BAZ (943 25 20 00).
Las sesiones en euskera tendrán lugar los días 24 ,25 y 26. El lunes 24 en horario de 18.00 a 19.30 y contará además con servicios de guardería. Y el martes 25 en horario de 17.30 a 19.00.
El miércoles 26 habrá sendas sesiones en euskara, de 18.00 a 19.30, y en castellano, en el mismo horario, pero que además contará con traducción al árabe.
Por último, el jueves 27 habrá una sesión en castellano de 18.00 a 19.30 y contará con servicio de guardería.
