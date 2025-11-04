Sesión formativa para familias en torno a la autoestima y la comunicación en noviembre

El Ayuntamiento, Arizmendi Ikastola, Arrasate Herri Eskola, Txatxilipurdi, Leintz Eskola Kirola y el Hospital San Juan de Dios han organizado una sesión formativa para ... trabajar la autoestima y la comunicación con los hijos a través del programa EKKO (comunidad escolar-deporte-salud).

El objetivo del programa EKKO es reforzar las habilidades sociales en preadolescentes, y en él participa el alumnado de 5º y 6º de Primaria.

En esta sesión formativa, padres y madres participarán junto a su hijos e hijas para abordar la autoestima y la comunicación a través de diversas dinámicas.

Las sesiones se desarrollarán en el Gazteleku los días 24, 25, 26 y 27 de abril. La inscripción permanece abierta hasta el 19 de noviembre on line en la web municipal o por teléfono llamando al BAZ (943 25 20 00).

Las sesiones en euskera tendrán lugar los días 24 ,25 y 26. El lunes 24 en horario de 18.00 a 19.30 y contará además con servicios de guardería. Y el martes 25 en horario de 17.30 a 19.00.

El miércoles 26 habrá sendas sesiones en euskara, de 18.00 a 19.30, y en castellano, en el mismo horario, pero que además contará con traducción al árabe.

Por último, el jueves 27 habrá una sesión en castellano de 18.00 a 19.30 y contará con servicio de guardería.