El servicio de venta telefónica de Lurraldebus vende 4.636 billetes en su primer año

El servicio de venta telefónica de Lurraldebus impulsado por el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio en la concesionaria Avanza ha vendido 4. ... 636 billetes en su primer año. Así lo ha indicado la diputada del área, Azahara Domínguez, que este viernes se ha reunido de nuevo en Arrasate con representantes de Anakon (Arrasateko Nagusien Kontseilua), entidad que solicitó este servicio al tener dificultades para manejarse con las nuevas tecnologías.

Ahora que se cumple un año de la puesta en marcha del servicio, la diputada ha querido volver a reunirse con Anakon para explicarles el seguimiento que se ha hecho desde su departamento de este servicio y compartir los datos con ellas y ellos. Al encuentro estaba también invitada la alcadesa, Maider Morras, que finalmente no ha podido acudir.

En el encuentro, la diputada ha explicado que el servicio ha vendido 4.363 billetes, siendo abrumadoramente mayoritaria la utilización del mismo por parte de las mujeres. De hecho, según ha explicado el 72% de las personas que han comprado sus billetes de Lurraldebus por esta vía han sido mujeres, frente al 28% de los hombres, mientras que el 85% ha solicitado que se le preste el servicio en castellano frente al 15% que ha pedido ser atendido en euskera.

Según ha desgranado Azahara Domínguez, se aprecia un mayor uso de este servicio en los meses de verano. De hecho, junio, con 722 ventas; julio, con 640; y agosto, con 583, son los meses en los que más se ha utilizado el servicio, seguido de septiembre, con 501.

La diputada ha subrayado que la «línea estratégica prioritaria» de su departamento es «fomentar el uso del transporte público entre las y los guipuzcoanos, y para eso, además de seguir mejorando el servicio que prestamos, debemos facilitar el acceso al transporte público de todas y todos los ciudadanos».

Tal y como ha recordado Azahara Domínguez, el servicio de venta telefónica de Lurraldebus está operativo de lunes a domingo, de 7:30 a 21:30 horas a excepción de los días 1 de enero y 25 de diciembre. Los y las usuarias solo tienen que llamar al 843 740 286 para poder adquirir los billetes y las condiciones de compra serán las mismas que las de la compra online. Además, las personas usuarias podrán realizar cambios y anulaciones de billetes adquiridos a través del propio servicio telefónico o de la web de Avanza, de acuerdo a las condiciones de la compra online. Cualquier otra cuestión, como la solicitud de localizadores u otras consultas, seguirá siendo atendida por el Servicio de Atención al Cliente de Avanza.

Escucha activa

«Estamos satisfechas porque entendemos que éste es un servicio muy importante para personas que tienen dificultades para acceder a Internet y analizaremos la forma de seguir mejorándolo para hacerlo más accesible a la ciudadanía», ha indicado la diputada, que ha puesto en valor que «éste es un ejemplo más de cómo la escucha activa con la ciudadanía da sus frutos».

De hecho, durante la reunión, las y los representantes de Anakon han podido trasladar algunas cuestiones, tales como simplificar aun más el proceso de compra telefónica de los billetes, hacer los paneles informativos más accesibles o mejoras en las conexiones de Arrasate con otras localidades, entre otras, que la diputada se ha comprometido a estudiar. Asimismo, han pedido mejoras en la estación de autobuses con respecto a las dársenas y también en el servicio de taxis de la localidad. Azahara Domínguez se ha comprometido a trasladar estas cuestiones al Ayuntamiento al ser la institución competente, si bien ha recordado sobre la segunda que su departamento ya ha creado la comisión técnica del taxi para ver de qué manera los municipios pueden ir mejorando este servicio.

La representante de Anakon, Pilar Iriarte, ha agradecido a la diputada «la disposición que ha mostrado en todo este tiempo para hablar con nosotras y nosotros y que haya puesto este servicio en marcha como le pedimos». «Sin embargo, creemos que todavía quedan cosas a mejorar y esperamos que se estudien las cuestiones que hemos trasladado en el encuentro de hoy», ha añadido.