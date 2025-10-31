Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La diputada Azahara Domínguez se ha reunido hoy en Arrasate con representantes de Anakon. DV

El servicio de venta telefónica de Lurraldebus vende 4.636 billetes en su primer año

La diputada foral de movilidad Azahara Domínguez se ha reunido hoy con representantes de Anakon (Arrasateko Nagusien Kontseilua), entidad que solicitó este servicio al tener dificultades para manejarse con las nuevas tecnologías

DV

Arrasate

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:41

El servicio de venta telefónica de Lurraldebus impulsado por el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio en la concesionaria Avanza ha vendido 4. ... 636 billetes en su primer año. Así lo ha indicado la diputada del área, Azahara Domínguez, que este viernes se ha reunido de nuevo en Arrasate con representantes de Anakon (Arrasateko Nagusien Kontseilua), entidad que solicitó este servicio al tener dificultades para manejarse con las nuevas tecnologías.

