De riña de bar a consejo de guerra Desde 1926. El bar Plus Ultra fue abierto por Amadeo 'Errekalde' Berezibar el año en que el hidroavión homónimo cruzó el Atlántico. / OLIDEN Comunistas, carlistas, nacionalistas y un corneta se enzarzaron en una pelea en el Plus Ultra en 1934 KEPA OLIDEN ARRASATE. Domingo, 20 octubre 2019, 00:47

Todavía dos meses después de la fallida revolución del 5 de octubre de 1934, que se saldó con 5 muertos, Mondragón permanecía aún bajo la férula militar. Una Junta de Defensa presidida por el comandante Carrasco mandaba en la plaza cuando el domingo 2 de diciembre se desencadenó en el bar Plus Ultra una trifulca que casi termina en Consejo de Guerra. Josemari Vélez de Mendizabal ha sido el 'responsable' de desempolvar esta añeja anécdota.

En su blog en euskara Hots Begi Danbolinak, el escritor e investigador arrasatearra trae a la memoria la riña tumultuaria que estalló en el Plus Ultra después de que un grupo de trabajadores bergareses de Altos Hornos bien 'servidos' irrumpiera a las 11.00 de la noche en el citado establecimiento al grito de 'viva el comunismo' y otras proclamas del estilo.

Una cuadrilla de carlistas presente en el bar les replicó con un 'viva España' y a la discusión no tardaron en sumarse un grupo de nacionalistas del PNV. Vélez de Mendizabal cuenta que de las palabras pasaron a las manos y la fuerza pública intervino para detener la pelea y arrestar a bergareses y mondragoneses, entre ellos el corresponsal del diario bilbaíno El Liberal. Y el comandante militar Carrasco, en castigo, ordenó la clausura del Círculo Tradicionalista y del Batzoki.

Pero la cosa se complicaría al destaparse la implicación en la trifulca de un soldado, el corneta del Batallón de Montaña nº 8.

Como informaba La Voz de Guipúzcoa en su edición del 5 de diciembre, 'Se verá en juicio sumarísimo la causa contra varios vecinos de Mondragón, por maltratar a un corneta del batallón de Montaña'. Bajo este titular se leía: «Como consecuencia de los lamentables incidentes ocurridos el domingo en Mondragón, probablemente el viernes o sábado próximos se verá en juicio sumarísimo la causa instruida contra los autores del maltrato a un corneta del batallón de Montaña nº 8, que presta servicios en aquella villa. En un altercado entre elementos tradicionalistas y nacionalistas, al intervenir la fuerza fue maltratado un soldado, corneta de dicho batallón. El señor gobernador dijo que está decidido a mantener la paz en Mondragón, cueste lo que cueste».

Tanto el diario tradicionalista La Constancia como el nacionalista El Día, se pronunciaron en contra de las intenciones del gobernador militar, y representantes de ambas corrientes políticas acudieron a ofrecer su versión a Carrasco. Pero este, prevaliéndose de su autoridad, multó a ambos diarios «por haber tratado este asunto en forma parcial y con comentarios sobre la actuación de la autoridad, todo ello inadmisible, y desconociendo que las autoridades están tan perfectamente informadas de todo lo ocurrido».

No lo debían estar tanto cuando, como señala Josemari Vélez de Mendizabal, se propuso someter a consejo de guerra a los arrasatearras Esteban Zaitegi y Pío Bidaburu. A Zaitegi, militante de ANV, le imputaba la agresión al corneta, y sobre el militante del PNV Bidaburu, recaía la acusación de haber gritado 'viva el comunismo libertario'. Una proclama a todas luces muy poco acorde con el ideario político confesional del partido fundado por Sabino Arana.

Juicio risible

El juicio contra los dos mondragoneses se sustanciaría finalmente el 1 de marzo de 1935. Pero el proceso «debió resultar bastante risible por lo que se desprende de la resolución». Vélez de Mendizabal extrae las siguientes perlas de aquel documento: «La lectura de las declaraciones de los testigos son favorables a ambos procesados, por cuanto ni oyeron los gritos subversivos ni vieron que se agrediera al corneta... La declaración del capitán que mandaba la compañía también es favorable, al estimar que los cornetas son generalmente muchachos traviesos e inconscientes...».

Del documento al que ha tenido acceso el investigador arrasatearra se deduce que el corneta se hallaba bebiendo en el Plus Ultra en compañía de los carlistas cuando estalló el enfrentamiento en primer lugar con los trabajadores bergareses y a continuación con los militantes del PNV. El propio capitán de la compañía en que estaba encuadrado el corneta reconocía que éste no fue objeto de una agresión. Más aún: «al día siguiente de los hechos el corneta, hablando con otros individuos cuya declaración consta en el sumario, dijo que no había habido tal golpe, sino que un paisano le arrojó al suelo la boina del uniforme y que el hecho carecía de importancia».