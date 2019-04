Remedios de la 'medicina' popular Tradición. Hierbas medicinales, remedios naturales, extractos y pomadas de elaboración casera que mucha gente emplea. / OLIDEN El cuidado de la salud se confiaba a barberos y curanderos por falta de médicos | Pese a los avances de la ciencia, la fe en el curanderismo se ha mantenido hasta prácticamente hoy KEPA OLIDEN ARRASATE. Miércoles, 24 abril 2019, 00:55

Barberos, emplasteros, saludadores y curanderos fueron durante siglos los 'médicos' que velaron por la salud de los guipuzcoanos. No se sabe si porque la población confiaba más en ellos o por la sencilla razón de que no había suficientes doctores disponibles. El 'Compendio Historia de Guipúzcoa' afirma que en 1627 no había en este Territorio Histórico «más de 17 médicos», aunque abundaban los primeros. Sostenía el historiador local José María Uranga (1915-2005) que «verdaderamente entre los naturales de la provincia, a la sazón, no debía haber mucha afición a esta facultad y era raro el que seguía esta carrera. Debía de haber más fe en el curanderismo y la brujería».

La herencia de aquella fe es el vademécum de remedios corrientes, preparados a base de las hierbas más variadas, que Uranga recopiló de la sabiduría popular. Tratamientos como el empleado para combatir la anemia consistente en beber agua ferruginosa de las cercanas fuentes o tomar a la mañana un vaso de vino con plantas de ajenjo o también leche de cabra.

Contra las hemorragias de la nariz, el remedio consistía en frotar el cogote con una infusión de cola de caballo o con agua fría, aconsejándose también que el paciente se haga una cruz con la mano en la nuca. Asimismo aplicaban pavesas de paños quemados a la nariz o bien hollín. Se consideraba igualmente eficaz colocarle al paciente sin él advertirlo una llave de hierro en la nuca.

Para sanar las heridas se les daba a lamer a los perros, y en caso de que hubiera penetrado alguna broza, partículas o una espina, se cubría esta con hiel de cerdo o bien con aceite y se la envolvía en una piel de serpiente. Eran eficaces también las aplicaciones de cocimientos de vino y aceite.

Las jaquecas se combatían envolviendo la cabeza con un paño humedecido en vinagre, tomando vahos de agua caliente y poniendo a remojo los pies en agua caliente, a la que se le había añadido cola de caballo, ortigas y sal.

Contra la fiebre se hacía en marzo una sangría en un brazo aplicando tisana con ajenjo. Contra el sarampión el remedio consistía en lavar el cuerpo del enfermo con un cocimiento a base de malva.

La flor de malva (malvasía) tenía asimismo un uso medicinal contra los catarros y las bronquitis. La receta, apunta Uranga, estriba en hervir 3 gramos de raíz y rama de malva en 100 centilitros de agua y tomar 4 o 5 cucharadas al día.

La tos se combatía haciendo gárgaras con tisana de zarzamora. Y la tos ferina, con un cocimiento de azucenas.

Descalzo sobre el rocío

Las enfermedades de los pulmones y bronquios se trataban andando descalzo sobre el rocío de la mañana o con baños de agua salada.

Los dolores de pecho tenían tratamiento aplicando ventosas o emplastos de harina de linaza o salvado de harina de trigo y leche. Para la ictericia había que tomar un cocimiento de agua y piojos.

Para combatir el asma el remedio era menos repulsivo aunque no menos sorprendente: había que tomar una bebida hecha a la luz de los rayos del sol con aguardiente, azúcar y menta.

Los problemas de estómago tenían tratamiento, no se sabe si solución, aplicando emplastos de harina de linaza y leche. Los casos de envenenamiento se trataban con un cocimiento de hinojos y leche. Las diarreas con una bebida similar a la recomendada para el asma.

Para los casos de reúma la prescripción era a elegir entre: tomar al acostarse vino hervido caliente y azucarado, o bañarse en un cocimiento de hojas de nogal con un kilo de sal o darse friegas con alcohol, vinagre y manteca de tejón.

El dolor de muelas se combatía introduciendo los pies en agua caliente con ceniza del hogar, pimienta y salvado de harina de trigo. Contra los diviesos, antras, heridas infectadas y otras análogas, se aplicaba una pomada hecha a base de resina, cera, aceite, sebo y jabón.

Contra la calvicie no se facilitaban remedios ni soluciones pero al menos se proporcionaba una explicación sobre sus causas: se atribuía a andar por la noche fuera de casa durante mucho tiempo. Para eliminar las pecas si se ofrecía remedio: lavarlas con leche de cerda.

Las verrugas se frotaban con ajo. Pero Uranga afirmaba que conoció a una curandera que aplicaba un «sistema misterioso consistente en aplicar 4 toques en cruz alrededor de cada verruga, repitiendo la ceremonia 7 veces al tiempo que paciente y curandera rezaban al unísono siete padres nuestros». Y esto repetido con cada verruga. «Soy testigo de algunos casos de curación», confesaba el historiador.

Contra la embriaguez se utilizaba un remedio tan repugnante como en apariencia contundente: una bebida de sangre de anguila.

Contra la rabia se comían ajos plantados en Nochebuena y recogidos antes de que amaneciese el día de San Juan.

Amabilidad y confianza

José María Uranga advertía que tan importante como estos tratamiento «era que el sanador o curandero atendiera con amabilidad y en la lengua del paciente, para propiciar la creación un clima de confianza».

Los 'saludadores', explica el historiador, se dedicaban también a curar las heridas de mordeduras de perros, sobre todo de los asilvestrados que abundaban, y también de las picaduras de serpientes y otras especies venenosas. Lo hacían succionando la herida y aplicando emplastos y brebajes «en los que la gente ha tenido muchísima fe», atestigua Uranga.

Los 'barberos' o curanderos, además de su labor facultativa y dedicación a los enfermos, eran los que rasuraban semanalmente la barba a sus igualados. Porque existían para con ellos un compromiso, la más de las veces verbal pero en ocasiones también escrito, en virtud del cual a cambio de celemín (casi 5 kilos) o dos de trigo, alubias, nueces... el 'barbero' asistía a todos los miembros de la familia en sus dolencias y además afeitaba la barba a los varones una vez a la semana.