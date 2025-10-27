Recogen en un cuadernillo otros tres levantamientos topográficos rurales

El Ayuntamiento ha dado por terminados los trabajos de levantamiento topográfico de los límites de los terrenos rurales de los polígonos 5 (Hidalgobaso-Meatzerrkeka), ... 6 (Iturritxipi-Anporreta) y 9 (Udala-Udalatx), y los ha recogido en un cuadernillo.

La empresa Geograma, en colaboración con los propietarios, ha recopilado los planos y coordenadas de los límites y mojones de las parcelas, y ha preparado cuadernillos que recogen toda esa información.

Los propietarios podrán recoger dichos cuadernillos el miércoles 5 de noviembre, en el aula magna de Kulturate, en horario de 10.00 a 1400, y de 15.00 a 17.00 horas.

En caso de desacuerdo con la documentación recibida, los interesados dispondrán de un plazo de 30 días para presentar reclamaciones en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (BAZ) dentro del horario habitual. Las reclamaciones presentadas después del 3 de diciembre de 2025 no serán analizadas por Geograma.

Asimismo, quienes deseen recibir el cuadernillo en formato digital podrán solicitarlo enviando un correo electrónico a deslindes2@geograma.com, indicando el nombre del titular catastral y el municipio. Para resolver dudas, se puede contactar con Geograma en los teléfonos 644 987 086 o 945 13 13 72.

Los propietarios que no puedan acudir el 5 de noviembre tendrán la posibilidad de recoger la documentación en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, del 6 de noviembre al 5 de diciembre, de 09.00 a 14.00 horas.

El Ayuntamiento de Arrasate ha agradecido a los propietarios su colaboración y el trabajo realizado sobre el terreno, que ha sido esencial para el éxito del proyecto.

Al igual que el año pasado, el consistorio arrasatearra, con la asistencia técnica de la empresa Geograma y la subvención del Departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha llevado a cabo los trabajos de delimitación de más de 454 parcelas, que ocupan una superficie total de 1.095 hectáreas en zonas rurales.

Faltan los 3 últimos polígonos

El proyecto supone un reto importante para el Ayuntamiento, dada la amplia extensión del suelo rural. Con estos trabajos ya se han analizado los siguientes polígonos: 1 (Kurtzetxiki), 2 (Asuela-7 caminos), 3 (Etxezarreta-Bakue), 5 (Hidalgobaso-Meatzerreka), 6 (Iturritxipi-Anporreta), 9 (Udala-Udalatx), 10 (Bedoña) y 11 (Urkimendigain-Txaeta). Por ello, los polígonos restantes –concretamente los polígonos 4 (Uribarri-Murugain hasta Gesalibar), 7 (Gesalibar-Besaide) y 8 (Garagartza-Leete-Kortazar)— se llevarán a cabo en los próximos años.

Los objetivos del proyecto se dirigen a aclarar posibles errores en los límites catastrales, corregirlos y asignar coordenadas GPS a los límites y mojones.