Jóvenes jugadores de la cantera del club asumir cada vez mayor protagonismo en el equipo Ointxe

Recital anotador del Mondragon Unibertsitatea para continuar liderando la clasificación

Derrotó al Universidad de Deusto Loiola Indautxu por 97 – 73 en el partido disputado en Iturripe el domingo, y acumula 6 victorias y 1 única derrota en la Liga

DV

Arrasate

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

El equipo local entrenado por Arri continúa mostrando un baloncesto muy atractivo y este domingo el equipo vizcaíno del Universidad Deusto Loiola Indautxu poco pudo hacer para parar el vendaval anotador de los mondragoneses. Desde el salto inicial el Mondragon Unibertsitatea cogió las primeras ventajas y el primer cuarto se cerraba con 27 – 20.

Pero antes del descanso la renta aumentaba significativamente, porque en ese 2º cuarto el equipo local conseguía un 25 – 12 de parcial, que les llevaba al descanso con 20 puntos de ventaja, 52 – 32.

Tras el paso por vestuarios, el Mondragon Unibertsitatea supo mantener las rentas a su favor a pesar de todas las rotaciones que introdujo Arri desde el banquillo. El tercer cuarto se cerró con 24 – 21, y los últimos 10 minutos con 21 – 20, que dejaron ese 97 – 73 final.

Está claro que la nueva etapa por la que ha apostado la directiva del Ointxe en su sección masculina va cogiendo cuerpo, y es una gozada poder ver a jóvenes jugadores de la cantera del club asumir cada vez mayor protagonismo en el equipo. Todavía queda mucha liga, pero tras las 7 primeras jornadas es una alegría ver al equipo jugar con esa soltura y carácter, y compartir con el Santutxu el liderato de la clasificación.

