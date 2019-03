El MU recibe al Santurtzi SK acuciado por las dudas y las bajas Lesionado. Aitor Carrera no se ha recuperado de su lesión y no podrá jugar esta tarde. / AITOR Carrera y Sedano están descartados, y habrá que esperar hasta el final para ver si Lorenzo y Buesa pueden jugar hoy : AITOR ZABALA Domingo, 3 marzo 2019, 00:21

El Mondragon Unibertsitatea buscará quitarse el mal sabor de boca que le quedó tras la derrota en la prórroga que sufrió ante al Goierri Iparragirre 2020 en el partido que va a disputar contra el Santurtzi SK en el polideportivo Iturripe hoy, a partir de las 18.30. El choque llega aderezado por las bajas y las dudas que presenta el equipo cerrajero. Por un lado, Aitor Carrera y Guillermo Sedano no podrán ser de la partida debido a las lesiones que arrastran, e Iñaki Ogara, 'Arri', estaba ayer a la espera de ver cómo evolucionaban Daniel Lorenzo y Martín Buesa de sus dolencias para ver si iba a poder contar con ellos o no. Lorenzo continúa sin recuperarse de sus problemas de tobillo, lo que le ha impedido entrenar esta semana. Buesa, por su parte, tiene una sobrecarga que le impide correr y que no le ha permitido entrenar con normalidad. El viernes hizo una prueba y las sensaciones no fueron buenas, por lo que habrá que esperar a última hora para ver si tanto el uno como el otro podrán medirse al Santurtzi SK.

El conjunto santurtziarra afronta el partido clasificado en el octavo lugar, con 27 puntos en su casillero, tres menos que los que suma el combinado cerrajero. El Santurtzi SK ha encadenado tres victorias en las tres últimas jornadas al imponerse al Miraflores CB (71-67), al Universidad de Valladolid (66-75) y al Ordizia Basoa Banaketak (68-57), el pasado fin de semana, por lo que llega a Iturripe animado por la idea de dar continuidad a esta racha. De hecho, el técnico cerrajero considera que no es el mejor momento para medirse a los vizcaínos. «Es un histórico de la categoría. Las últimas campañas ha terminado entre los tres primeros y aunque esta temporada no ha empezado bien, está atravesando un buen momento de juego. Los fichajes que ha efectuado y la recuperación de algunos jugadores, le han permitido alcanzar un punto de juego que, a mi modo de ver, hace que en estos momentos sea el mejor equipo de la categoría», manifestó 'Arri'.

Juvenil femenino

Las jugadoras del Electro Alavesa Ointxe Araski que compite en la Liga Vasca juvenil tampoco van a descansar en este domingo de ambiente carnavalera. Hoy, a las 18.00, reciben en el polideportivo Ibaiondo de la capital vitoriana al La Salle Bilbao. El Electro Alavesa Ointxe Araski, tercero, con seis puntos, encara el partido acuciado par la necesidad de ganar para no distanciarse de la cabeza de la tabla, que ocupa el Asador 10 Gibajas con ocho puntos después de la disputa de las cuatro primeras jornadas de competición.