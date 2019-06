«Queremos que nuestro paso por Segunda División sea lo más breve posible» Ane Agirre encara con ilusión la próxima temporada. / A.R.T. Superada la desilusión por la pérdida de categoría, el club de rugby arrasatearra prepara con ilusión la próxima temporada Ane Agirre Presidenta de Arrasate Rugby Taldea AITOR ZABALA ARRASATE. Domingo, 23 junio 2019, 00:10

Ane Agirre tomó las riendas del club en sustitución de Ramón Barrutia hace ahora unos tres años. En sus manos ha estado la responsabilidad de un club que este año ha visto como el primer equipo descendía a Segunda División. Sin embargo, el disgusto que supuso ha quedado superado y Agirre y su equipo afrontarán la próxima temporada animados por el reto de volver a Primera División. Este desafío se llevará a cabo sin Igor Isasi, que esta temporada ha puesto el punto final a 11 años como técnico del equipo cerrajero. Su relevo parece estar encaminado y todo apunta a que el recambio está en casa.

- El primer equipo del Kanpanzar ART luchó hasta el último minuto pero, al final, no pudo evitar el descenso. ¿Cuál es el estado de ánimo en el club en estos momentos?

- Positivo, pese a la pérdida de la categoría. Bajar da pena, pero no lo veo como un gran problema. Volveremos a subir y, de hecho, queremos hacerlo la próxima temporada.

- El descenso se ha visto acompañado por el adiós de Igor Isasi, que ha puesto fin a 11 años entrenando al club arrasatearra. ¿Ya hay sustituto para el técnico eibartarra?

- Igor ya nos había comentado en septiembre que este iba a ser su último año como entrenador del Kanpanzar ART. Ha estado luchando hasta el final porque el equipo se quedara en primera, pero al final no ha podido ser. Ya hemos empezado a hablar con Julen Barrutia, el entrenador del equipo sub-18, con las miras puestas en que se haga con la dirección del primer equipo. Veremos qué decide al final, pero a nosotros nos gustaría que fuera él el que ocupara el lugar de Igor.

- Ya me ha adelantado que en el ánimo del club está conseguir que el paso por la Segunda División sea lo más breve posible. ¿Cómo ve la próxima temporada? ¿Qué equipos cree que serán sus máximos rivales en la lucha por el ascenso?

- Es cierto que queremos que la estancia en la Segunda División sea lo más corta posible, pero somos conscientes de que lograr el ascenso no será fácil. Vamos a tener rivales muy duros que, al igual que nosotros, harán todo lo posible para subir. Uno de esos equipos es el Sara. El combinado de Iparralde ha completado una gran campaña. Ha estado jugando a un buen nivel y, aunque al final ha flaqueado un poco, se ha mantenido entre los primeros. Hay que contar con ellos, pero también con el Irun y el BRT Menditarrak, del Baztán, equipo que, al igual que nosotros acaba de descender.

Una plaza en el aire

- La Primera División va a contar este año con 11 equipos y, según parece, la Federación Vasca de Rugby está interesada en que esa cifra se incremente hasta los 12 para evitar la posibilidad de que un equipo tenga que descansar cada semana. Para lograr ese objetivo sería necesario que un equipo de Segunda División subiera a Primera. ¿Es posible que veamos al Kanpanzar ART en Primera División antes de lo que pensamos?

- No se descarta que esa posibilidad termine convirtiéndose en realidad y que, finalmente, un equipo pueda subir a Primera División para completar ese cupo de 12, si realmente está interesado en hacerlo. Todo está en el aire. La primera semana de septiembre se hablará de todos estos temas, pero lo que puedo adelantar es que nosotros no vamos a aceptar esa invitación a subir, si finalmente se produce. En la reunión que mantuvimos con los jugadores les planteé que existía una posibilidad de volver a Primera División con esa fórmula, pero su respuesta fue negativa. Entienden que van a afrontar la temporada con mucha gente nueva en la plantilla y que lo que hay que hacer ahora es consolidar el equipo y que los más jóvenes vayan ganando en experiencia. Algunos fueron más lejos y dijeron que el equipo está en Segunda División porque se lo ha merecido, que había sido la competición las que les había hecho perder la categoría y que no les parecía bien ascender gracias a un regalo de los despachos.

- Uno de los handicaps del primer equipo a la largo de la temporada ha sido el escaso numero de sus efectivos, lo que ha dado lugar a serios problemas la hora de completar las convocatorias y encarar distintos encuentros cuando las lesiones y las bajas por distintos motivos se han cruzado en su camino. ¿Cuál es la situación de cara a la próxima temporada?

- La plantilla era corta y eso nos ha hecho vivir una temporada con momentos muy complicados. La falta de efectivos se ha visto acompañada de una temporada en la que la suerte tampoco ha estado de nuestro lado, con muchas bajas por lesiones y otros problemas. En estos momentos no sabría decir con cuantas fichas vamos a contar. Ya hemos hablado con los jugadores para ir preparando la próximo campaña y, en principio, las sensaciones que nos han quedado son positivas. Es evidente que no vamos a poder tener una plantilla muy amplia, de 30 o 35 jugadores. Algunos jugadores seniors ya nos han dicho que van va dejar el equipo por razones de edad o por compromisos familiares. Otros, sin embargo, quieren continuar. Las bajas de los que se van las vamos a suplir con la llegada al primer equipo de ocho jugadores que este año han jugado en la categoría sub-18, por lo que creo que, al final, vamos a poder afrontar la competición con una plantilla formada por unos 25 jugadores. Se trata de una cifra que, en principio, pienso que es suficiente para echar a andar.

- El club lleva años trabajando con la cantera, creando una base que permita nutrir de jugadores al primer equipo. ¿Hay mimbres para el futuro?

- La marcha de varios jugadores del equipos senior nos ha obligado a echar mano del equipo sub-18 para suplir estas ausencias. La consecuencia directa de ello es que nos vamos a poder sacar un equipo en esa categoría. Nos vamos a quedar con unos 11 jugadores sub-18 y no son bastantes para competir. Tampoco vamos a poder sacar equipo en la categoría sub-16. Donde no vamos a tener problemas es en las categorías sub-16, sub-14 y sub-12. Contamos con jugadores suficientes y ahora solo queda esperar a que siga creciendo para volver a recuperar equipos en las categorías sub-16 y sub-18.