Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Magala espazioa familientzako espazio pedagogiko bat da, estalia eta 0-2 adin tarterako egokiak diren material eta baliabideez hornitutakoa DV

Psikomotrizitatearen inguruko saioarekin eta ordutegi berriarekin ekingo dio Arizmendiko Magala espazioak ikasturte berriari

Ane Otxandianok eta Agurtzane Mujikak psikomotrizitatea izango dute hizpide ostegunean, urriak 30ean, Uribarriko Magala espazio pedagogikoan

DV

Arrasate

Ostirala, 24 urria 2025, 13:56

Comenta

Psikomotrizitatearen inguruko saioarekin eta ordutegi berriarekin ekingo dio Arizmendi Ikastolako Magala espazioak ikasturte berriari. Urriaren 30ean, osteguna, egingo da ikasturteko lehenengo saioa Uribarri gunean kokatuta dagoen Magala espazio pedagogikoan.

Familien eskaerari erantzunez, Psikomotrizitatea izango da jorratuko den gaia. Zer den psikomotrizitatea, zergatik den garrantzitsua, nola lantzen den, zein da helduaren rola, eta zer onura dituen, besteak beste, azalduko dute Ane Otxandianok eta Agurtzane Mujikak. Saioa euskaraz izango da 17.30etan hasita, eta bertan parte hartzeko, ahal izan ezkero, formulategi honetan izena ematea eskatzen da.

Magala espazioa familientzako espazio pedagogiko bat da, estalia eta 0-2 adin tarterako egokiak diren material eta baliabideez hornitutakoa. Familientzako formazio, hitzaldi, tailer, akonpainamendu zein aholkularitza eskaintzen da bertan. Pasa den ikasturtean estreinatu zen eta astelehenetik ostiralera dago irekita. Bigarren ikasturte honetan, familiek hala eskatuta, ordutegia luzatu da, eta 9:00etatik 16:30era bitartean eskainiko da zerbitzua.

Arizmendiko komunitateari zuzenduta egoteaz gain, Leintz Bailarako herritarrentzat ere dago zabalik.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  5. 5 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  6. 6

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  7. 7

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  8. 8 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  9. 9 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  10. 10 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Psikomotrizitatearen inguruko saioarekin eta ordutegi berriarekin ekingo dio Arizmendiko Magala espazioak ikasturte berriari

Psikomotrizitatearen inguruko saioarekin eta ordutegi berriarekin ekingo dio Arizmendiko Magala espazioak ikasturte berriari