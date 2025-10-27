Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrasate

Psikomotrizitatea berbagai eguen honetan Magala espazio pedagogikoan

Arrasate.

Astelehena, 27 urria 2025, 20:25

Psikomotrizitatearen inguruko saioarekin eta ordutegi berriarekin ekingo dio Arizmendi Ikastolako Magala espazioak ikasturte berriari. Urriaren 30ean, osteguna, egingo da ikasturteko lehenengo saioan Uribarri gunean kokatuta dagoen Magala espazio pedagogikoan.

Zer den psikomotrizitatea, zergatik den garrantzitsua, nola lantzen den, zein da helduaren rola, eta zer onura dituen, besteak beste, azalduko dute Ane Otxandianok eta Agurtzane Mujikak.

Saioa euskaraz izango da 17:30ean eta irekia izango da publiko ororantzat.

