Una prueba piloto posibilitará tramitar el DNI y el pasaporte en una unidad móvil en Arrasate el 18 de noviembre

La reivindicación histórica de poder tramitar el DNI o el pasaporte en Arrasate será una realidad el próximo 18 de noviembre, gracias a la unidad ... móvil de documentación que a modo de prueba piloto ha puesta en marcha por Subdelegación del Gobierno del Estado.

La unidad móvil permanecerá estacionada en la plaza Arizmendiarrieta, y en total atenderá 16 citas, a repartir entre el DNI y el pasaporte. Estará disponible de 9:30 a 13:00 horas.

La cita se puede solicitar en las oficinas del BAZ o a través de este enlace online hasta el 15 de noviembre, último día para inscribirse.

Las personas que acudan deberán llevar diversos documentos, del mismo modo que en las comisarías de la Policía Nacional de las capitales. En este documento se han resumido todas las bases y condiciones.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, es especialmente importante abonar el coste de la tramitación en efectivo, ya que las unidades móviles no disponen de sistema de pago con tarjeta.

Prueba piloto

Por el momento, el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa han confirmado únicamente la cita del 18 de noviembre. Si se constata que hay una gran demanda, se han comprometido a establecer nuevas fechas.

«Con esta iniciativa queremos evitar que la ciudadanía tenga que desplazarse a las capitales para realizar estos trámites administrativos», ha explicado la alcaldesa Maider Morras.

La alcaldesa ha subrayado que contar con oficinas y delegaciones en la comarca para realizar diferentes trámites administrativos es una «reivindicación histórica».

«Así nos lo trasladó recientemente, entre otros, el Consejo de Mayores de Arrasate. Poder hacer en Arrasate el trámite del DNI o del pasaporte es una medida que evita desplazamientos y facilita la vida tanto a las personas mayores como al conjunto de la ciudadanía», ha señalado Morras.