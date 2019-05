El plazo de inscripción en la AibA! entra en su recta final

El 9 de junio se celebra una nueva edición de AibA! (Aramaio Ibarrari Bira Arrasatetik!), la marcha montañera organizada por Besaide ME que volverá a reunir a decenas de montañeros en la localidad cerrajera. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 31 de mayo y los que quieren participar deberán dar su nombre a través de la web www.kirolprobak.com.

El precio de la inscripción es de 13 euros para los federados y de 18 euros para aquellos que no estén federados. El número máximo de inscripciones ha quedado establecido en 500 personas.

La marcha, que tiene carácter bianual, reunirá a cientos de montañeros animados por la idea de hacer frente a uno de los dos recorridos de los que consta la prueba organizada por la sociedad montañera Besaide ME. Por un lado, tenemos la ruta a la que los organizadores han denominado como Mari y que pondrá a los montañeros ante un recorrido de 41 kilómetros de longitud, con salida y llegada en el casco urbano de Arrasate, que tiene como principales hitos la ascensión a los montes Udalatx y Anboto, y un desnivel positivo acumulado de 2.937 metros. La otra opción suaviza el recorrido y lo hace algo más corto, aunque no por ello va a ser fácil completarla. En concreto, la distancia a cubrir por los montañeros es de 34 kilómetros y, a diferencia del recorrido bautizado como Mari, no exige a los participantes coronar ni Udalatx ni el Anboto. Pese a todo, a los montañeros que opten por este recorrido les espera un desnivel positivo acumulado de 2.134 metros, lo que, unido a la distancia, hará que sus piernas sufran bastante.

Salida y llegada

Los montañeros que se sumen a AibA! 2019 saldrán desde la plaza Biteri a las 7.00 para completar el recorrido que hayan elegido. El punto final de la marcha ha quedado establecido en la misma plaza. Los participantes podrán hacer uso de las duchas de Uarkape una vez que hayan completado el recorrido.