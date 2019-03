La plataforma M8 insta a los hombres a secundar la huelga del viernes ARRASATE. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:13

La Plataforma M8 de Arrasate insta a los hombres que esté a favor de la huelga feminista del viernes a realizar una huelga de consumo, que «si son dueños de comercios o bares los cierren y que posibiliten que las mujeres de su entorno puedan hacer huelga, con los medios que deban usar para ello».

Asimismo invitan a que en los sitios donde no se pueda eludir la huelga colectiva, los hombres a favor de la huelga colaboren para posibilitar la huelga, votando a favor de la misma y actuando de la siguiente forma: intentar realizar los servicios mínimos de su trabajo; utilizar la jornada de huelga para organizar los cuidados de su entorno de forma individual o con otros hombres de forma colectiva; en caso de no tener un entorno que cuidar y/o de querer venir a trabajar, solicitar que su sueldo sea derivado al movimiento feminista para impulsar las reivindicaciones de la huelga, y en caso de aplicar la huelga y no tener un entorno que cuidar, participar en aquellas movilizaciones que sean mixtas, siempre con el criterio de no ser protagonista y estar en la retaguardia de las mismas.