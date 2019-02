Las 'perdedoras' de la guerra Posguerra. Alumnado de las mercedarias en los años 40 en los claustros de San Francisco. / DV Un libro rescata la memoria del sufrimiento que padecieron las mujeres desde 1936 KEPA OLIDEN Sábado, 23 febrero 2019, 00:22

Asesinadas, encarceladas, rapadas, deportadas, expedientadas, abusadas... Las mujeres sufrieron en primera persona las consecuencias de la represión desatada a partir de 1936. Pero, como siempre, su sufrimiento quedaría relegado a un segundo plano frente al protagonismo de los hombres en la historiografía sobre aquella contienda y sus consecuencias.

Miren Altuna y Juan Ramón Garai han tratado de reparar esa marginación histórica dedicando a la mujer un capítulo completo en su recién publicado volumen 'Hacia una memoria compartida. Mondragón 1936-1956. Guerra, resistencia y franquismo' (Arrasateko Udala, Intxorta 1937 elkartea). La primera tirada de 750 ejemplares de este volumen, en su versión en castellano, se ha agotado en una semana, pero aún restan ejemplares en euskera en el BAZ. No obstante, se puede descargar en formato pdf de las web intxorta.org y arrasate.eus. El libro encierra en sus páginas un reconocimiento a los padecimientos que soportaron aquellas mujeres, y su recuerdo no está demás a las puertas de la conmemoración del 8 de Marzo, día internacional de la mujer.

Francisca Ojanguren, de 36 años, natural del caserío Zuazketa de Angiozar; María Areitio, del caserío Galarra, de 56 años y madre de 9 hijos; Florencia Olazagoitia, de 40 años, madre de 3 hijos y embarazada de 5 meses, y Paula Mujika, de 49 años, casada sin hijos, se llevaron la peor parte: las cinco fueron fusiladas en Oiartzun en otoño de 1936. Otras muchas sobrevivieron al encarcelamiento.

Rapadas y vejadas

Pero la represión femenina tuvo también un componente vejatorio y humillante no exento de sexismo. Se castigó a viudas o esposas de combatientes republicanos rapándoles el pelo y obligándoles a beber aceite de ricino. Una tortura añadida para estas mujeres que eran obligadas a desfilar a ritmo de tambor y sin poder evitar hacer sus necesidades en público.

Modesta 'Manga' Bidaburu, María Mondragón y otras mujeres fueron vejadas de esta forma. Juli Berezibar, fallecida en diciembre con 102 años, relató a los autores cómo se cruzó con Modesta 'Manga' en el cantón. Ante el saludo de ésta -«Agur, Juli»- se quedó impactada, pues no la había reconocido, emocionada describe: «qué impresión, iba calva, calva...».

Cita también a Valentina la de Zarraoa: «a Valentina le dieron aceite de ricino». Y recuerda a un soldado, al que llamaban Pin que, en una ocasión, bailando en la plaza le dijo a ella que si no quería bailar con él me iba a mandar a cortar el pelo. «¡Qué miedo! No era de Mondragón».

A los soldados italianos Juli les definía como «castigadores natos», y repetía «con sonrisa pícara» lo que entonces se decía: «los italianos se marcharán y como recuerdo un bebé te dejarán».

Obligadas a limpiar

Elisa Garai, Leonor Berezibar, Carmen Balerdi, Amparo Balerdi, Carmen García, María Gastañarez, Catalina Azkarate, Felipa Arriola, María Etxebarria, Adoración Gorosabel, Teresa Mendizabal, Fani Garai, Zaitegi ahizpak, Etxaurre ahizpak, Hermanas Iturbe, Andresa 'Tigre', Prudencia González, Julia Arenaza... Son nombres que figuraban en la infamante lista de mujeres que fueron obligadas a limpiar espacios públicos. «Estas se encargan de fregar y limpiar la iglesia parroquial para el próximo domingo», rezaba la orden que reproduce el libro de Altuna y Garai. «También se encargarán de traer todo lo que haga falta para dichos trabajos», añade.

Deportaciones, confiscaciones y despidos de la Cerrajera (por lo menos 580 trabajadores fueron despedidos por motivos políticos, el 65 por ciento de la plantilla, entre ellos 100 mujeres) se añaden a un escarnio donde, además, no faltarían episodios de abusos de índole sexual.

Abusos

El libro de Miren Altuna y Juan Ramón Garai no detalla casos concretos consumados, probablemente demasiado humillantes para que las víctimas los revelaran, pero menciona dos casos bastante elocuentes por su intencionalidad aviesa.

El primero se refiere a la esposa de un detenido, que al dirigirse a una «persona que se movía en torno a los presos» recibió por contestación que «no se preocupara, que a las doce de la noche enviarían a su marido a casa», y le insistió que a esa hora mantuviera abierta la puerta.

«Había toque de queda. La madre mantuvo la puerta abierta hasta las 11, hasta que se asustó y decidió cerrarla, y permaneció en la ventana junto a la puerta. Nuestro padre no vino, pero sí que bajaron desde la casa cural un par de requetés y la emprendieron a empujones con la puerta», contaba una hija.

Cuando Eugeni Langaran y su madre Leonor Rodríguez regresaron de Francia a Mondragón, «mi madre tenía que presentarse al cuartel de la Guardia Civil. Mi padre estaba en un campo de concentración. Los guardias civiles de aquí la acusaron de ser espía roja, espía rusa..., y le dijeron que si dormía con ellos no le pasaría nada, así de claro. Entonces ella le replicó: 'antes muerta que dormir contigo, majo'.