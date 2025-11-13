Kepa Oliden Arrasate. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El grupo municipal de EAJ-PNV ha propuesto una ordenanza «clara, útil y segura para acabar con el caos de los patinetes» en Arrasate. El grupo jeltzale ha presentado sus aportaciones a la redacción de la futura normativa municipal reguladora del tráfico y de los vehículos de movilidad personal (VMP). Estas se concretan en 15 medidas concebidas para «garantizar la seguridad vial y la convivencia entre peatones y conductores».

El pasado 7 de octubre, EAJ-PNV preguntó en el Pleno si el Ayuntamiento tenía previsto regular el uso de los patinetes eléctricos. Una semana después, tras un trágico suceso con un perro encontrado muerto al quedar atrapado en un VMP, el grupo exigió medidas urgentes y la redacción inmediata de la ordenanza.

Y por si esto fuera poco, esta semana la Policía Municipal ha confiscado dos patinetes eléctricos modificados para alcanzar los 108 y los 87 kilómetros por hora.

Proceso participativo

Coincidiendo la apertura del proceso participativo, los jeltzales han entregado 15 propuestas que consideran «imprescindibles» para mejorar la convivencia y la seguridad en Arrasate.

Las medidas son las siguientes: prohibir circular con auriculares, cascos u otros dispositivos móviles; prohibir circular bajo los efectos del alcohol o las drogas, o con una tasa superior a la reglamentariamente establecida; establecer la edad mínima de 16 años para conducir un VMP; obligar al uso del alumbrado cuando sea de noche o haya poca visibilidad; prohibir transportar personas pasajeras: solo una persona por vehículo; obligar al uso de casco y luz trasera; prohibir circular por aceras, zonas peatonales, plazas, parques y jardines. En estos espacios, el usuario deberá bajarse del patinete y continuar a pie; limitar a 10 km/h la velocidad máxima en vías ciclistas; prohibir circular con VMP en el Casco Antiguo; permitir estacionar únicamente en zonas habilitadas o espacios para bicicletas y motocicletas; prohibir atar los VMP a árboles o plantas; prohibir estacionar junto a paradas de autobús, taxis, zonas de carga y descarga o plazas de movilidad reducida; permitir a la Policía Local inmovilizar un VMP si incumple la normativa, no se identifica al propietario o representa un riesgo para la seguridad vial, y retirar el vehículo cuando persistan las causas de inmovilización o el conductor esté bajo los efectos del alcohol o drogas; establecer un régimen sancionador claro y proporcionado.

Los jeltzales plantean asimismo un régimen sancionador que establece infracciones leves (100 euros) por circular sin edad mínima, sin luces o con pasajeros; infracciones graves (200 euros) por usar auriculares, circular por aceras o conducir negligentemente; muy graves (500 euros) por conducción temeraria, y especialmente graves (1.000 euros) por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, o negarse a las pruebas de detección.

«No podemos seguir improvisando ni esperar a que ocurra otro accidente. Queremos una ordenanza útil, equilibrada y pensada para convivir», ha afirmado Ander Garay, portavoz jeltzale. EAJ-PNV defiende una movilidad moderna y sostenible, pero también responsable: «No se trata de demonizar los patinetes, sino de convivir con ellos de forma segura. Estas 15 medidas son el mínimo para garantizar una Arrasate segura, ordenada y comprometida con su gente».