Las opciones de permanencia del Kanpanzar ART pasan por ganar al Esconsu Gaztedi Jugadores arrasatearras. / A.Z. A.Z. ARRASATE. Sábado, 6 abril 2019, 00:10

Queda una jornada para el final de la Liga y el fantasma del descenso planea sobre el Kanpanzar ART. Para ahuyentar esta amenaza y no depender de otros resultados no le queda otro remedio que afrontar el choque que disputará contra el Esconsu Gaztedi en Gasteiz mañana, a las 11.30, con un objetivo: ganar y lograr un bonus de ataque. El reto es complicado, no en vano se mide al segundo clasificado, pero a estas alturas de la competición los arrasatearras no tienen otra opción que saltar a la cancha pensando en la victoria.

La igualdad es máxima en la zona baja de la tabla. El Getxo B ocupa la plaza que conlleva el descenso directo con 20 puntos, uno menos que el Kanpanzar ART, que jugaría la promoción en caso de finalizar hoy la Liga. Delante de ellos y con todos sus partidos disputados, está el BRT Menditarrak, que suma 24 y tampoco puede considerarse a salvo.