Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Formación del campesinado en el marco del Proyecto Mozambique. HARREMAN

Arrasate-Mondragón

Las ONGDs de Debagoiena constatan que el valle «no destaca» por su solidaridad

Siete entidades de la comarca han analizado los porcentaje que los ayuntamientos dedican a la ayuda, y ninguno alcanza el 0,7 por ciento

Kepa Oliden

Arrasate

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

Siete ONGDs de Debagoiena han analizado las partidas que los ayuntamientos de la comarca dedican a la ayuda a la cooperación internacional al desarrollo, ... y han constatado que el valle «no destaca en un valor tan importante como es la solidaridad con los pueblos más empobrecidos del planeta».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las ONGDs de Debagoiena constatan que el valle «no destaca» por su solidaridad

Las ONGDs de Debagoiena constatan que el valle «no destaca» por su solidaridad