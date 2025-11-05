Las ONGDs de Debagoiena constatan que el valle «no destaca» por su solidaridad

Siete ONGDs de Debagoiena han analizado las partidas que los ayuntamientos de la comarca dedican a la ayuda a la cooperación internacional al desarrollo, ... y han constatado que el valle «no destaca en un valor tan importante como es la solidaridad con los pueblos más empobrecidos del planeta».

El análisis realizado indica que el porcentaje de las ayudas sobre el presupuesto que los municipios de Debagoiena consignan a la cooperación internacional al desarrollo presenta los siguientes datos: Aretxabaleta 0,14; Arrasate 0,21; Bergara 0,09; Eskoriatza 0,12; Oñati 0,62; y Antzuola-Elgeta-Leintz Gatzaga 0,24 por ciento. Y estos números, que «son muy fríos, muestran que la mayoría de nuestros ayuntamientos se encuentran lejos del 0,7 por ciento» constatan.

Las Naciones Unidas acordaron en 1972 que los estados dedicaran el 0,7% de sus presupuestos al desarrollo de los países más empobrecidos. Este acuerdo fue reforzado en 2015 por los miembros de la ONU junto a organizaciones de todo el mundo con la puesta en marcha de la agenda internacional para desarrollar 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

El primer objetivo es el 'Fin de la pobreza' con el objetivo de erradicar la pobreza en el mundo en todas sus formas.

El segundo es 'hambre cero', y persigue el objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y eliminar todo tipo de desnutrición y promover la agricultura sostenible.

Y para lograr estos objetivos los países desarrollados se comprometieron a dedicar el 0,7% de su PIB para ayudar a las cerca de mil millones de personas que viven en extrema pobreza en la Tierra. Ayuda que tiene como objetivo combatir la situación de empobrecimiento y conseguir que toda persona pueda establecer un plan de vida digno para su futuro.

Como en general la sociedad tiene la idea de que nuestras instituciones son muy solidarias, las coordinadoras de ONGDs de la CAPV y Navarra han cuantificado que los porcentajes de las ayudas en relación a los presupuestos de ambos gobiernos son 0,35 y 0,40 %. Y en cuanto a las capitales de provincia, Bilbao 0,5, Donostia 0,49, Iruña 0,57 y Vitoria-Gasteiz 0,63 por ciento.

Con estos datos no buscan «establecer comparaciones», sino mostrar el «camino que nos queda por recorrer para acercarnos a los objetivos de 'hambre cero' y 'fin de la pobreza'» señalan las ONGDs de la comarca.

Han pasado muchos años desde el acuerdo de Naciones Unidas en 1972, y las ONGDs de Debagoiena; Ams, Amsogra, Anelkar, Fundación Mundukide, Harreman, Hiruatx, Hotz-Oñati y Zehar-Errefuxiatuekin, piden a sus ayuntamientos la «elaboración de un plan plurianual con el objetivo de alcanzar el 0,7% a la mayor brevedad».