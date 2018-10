«Nuestro objetivo es dejar detrás a dos equipos al final de la temporada» Pelea. Los arrasatearras no pudieron con el Gernika/Elorrio RT en Mojategi. / AITOR Igor Isasi afirma que la meta del Kanpanzar Arrasate es lograr la permanencia AITOR ZABALA ARRASATE. Domingo, 14 octubre 2018, 00:44

La Liga en la 1ª División regional vasca acaba de comenzar. El Kanpanzar Arrasate RT ha disputado dos partidos y se encuentra clasificado en octava posición, un puesto que aspira a mantener, cuando no a mejorar, para lograr el objetivo de esta temporada: la permanencia.

El entrenador del Kanpanzar Arrasate RT, Igor Isasi, tiene clara cuál es la forma de alcanzar esa meta: «Tenemos que dejar a dos equipos por detrás al final de la temporada. La octava plaza nos garantiza la permanencia y tenemos que defenderla. La fórmula es no fallar en los emparejamientos contra los equipos que a priori son nuestros rivales directos en la lucha por no perder la categoría».

Descenso La última plaza (10ª) conlleva el descenso directo y el penúltimo jugará un play-off contra los equipos de 2ª División. Clasificación El Kanpanzar Arrasate ocupa la octava plaza, con dos puntos, después de las dos primeras jornadas ligueras. Pamplona Tras el parón de este fin de semana, el equipo arrasatearra retornará a la competición jugando contra La Única RT.

Pese a que todavía no ha ganado ningún encuentro, el Kanpanzar Arrasate suma dos puntos gracias a los bonus obtenidos contra el Gernika RT/Elorrio (cuatro ensayos y derrota por siete puntos o menos). Los que todavía no han estrenado su casillero de puntos son el BRT-Menditarrak RT (9º) y el AVK Bera Bera RT-B (10º), que son los equipos que ocupan, provisionalmente, los dos últimos puestos de la tabla. Si la Liga finalizara hoy, el BRT Menditarrak RT disputaría un play-off por la permanencia con los equipos de la 2ª División, mientras que el AVK Bera Bera RT-B descendería. Sin embargo, esto no ha hecho más que comenzar, por lo que habrá que luchar para lograr la ansiada permanencia.

Tras el parón de este fin de semana, los arrasatearras retomarán la actividad el 21 de octubre. El Kanpanzar Arrasate viajará a tierras navarras, donde les espera La Única RT, de Pamplona, que ocupa la quinta posición con cinco puntos.

Dos partidos, dos derrotas

El debut liguero del Kanpanzar Arrasate RT se saldó con una rotunda derrota por 96-10 frente al Atlético San Sebastián/Hernani CRE. Lo abultado del tanteador puede sorprender, pero entra dentro de la lógica, tal y como manifestó Igor Isasi: «En principio, no era un partido de nuestra Liga. Las aspiraciones del Atlético San Sebastián/Hernani CRE y las nuestras son distintas. Llegamos al choque con 15 jugadores justos y, además, dos de ellos estaban lesionados. Aguantamos lo que pudimos. En la segunda parte opté porque los dos lesionados no saltaran al terreno de juego. Con dos menos, nuestros rivales encontraron muchos huecos en nuestra defensa y así fue como se sucedieron los ensayos en nuestra contra hasta el 96-10 final».

El segundo partido se disputó en Mojategi y los arrasatearras tuvieron al Gernika/Elorrio RT como rival. Los arrasatearras se adelantaron 7-0, gracias al ensayo de Iker Lazkano y a la posterior transformación de Arizaleta. Por desgracia, el joven equipo gernikarra no se rindió y le dio la vuelta al resultado (7-15) antes del descanso. El Gernika RT/Elorrio amplió la brecha en el inicio del segundo periodo hasta el 7-22, pero dos ensayos del equipo cerrajero colocaron en el marcador un esperanzador 17-22. Las espadas estaban en alto y todavía había tiempo para la remontada. Lamentablemente, el combinado de la villa foral frustró las esperanzas locales con un nuevo ensayo y la posterior transformación que colocó en el marcador el 17-29. Aún hubo tiempo para que los cerrajeros recortaran distancias con un nuevo ensayo, pero no para evitar la derrota por 22-29.

Pese a terminar cayendo, los arrasatearras llegaron el final del choque con la sensación de que, en otras circunstancias, se podía haber ganado. Entre esas circunstancias se tiene que colocar el factor Maritxu Kajoi, la versión arrasatearra de la 'fiebre de tamborrada' que Toshack utilizó para definir la excusa de enfermedad puesta por varios jugadores de la Real Sociedad para no acudir a entrenar el día siguiente de la tamborrada de San Sebastián.