El número de inscritos en la marcha Aiba! supera ya la barrera de los 250 :A. Z. ARRASATE. Domingo, 2 junio 2019, 00:29

El numero de participantes inscritos en la marcha montañera Aiba! ha superado el ecuador de la cifra tope de montañeros admitidos. Besaide ME estableció esa cifra en los 500 montañeros y el viernes, 31 de mayo, día de cierre del plazo de inscripción a través de la web www.kirolprobak.com, el total de inscritos era ya de 253. Aquellos que aún no hayan dado sus nombres tienen una nueva oportunidad de hacerlo, ya que podrán apuntarse el mismo día de la prueba, anunciada para el próximo domingo 9 de junio.

Midi d'Ossau

Por otro lado, Besaide ME ha programado un excursión al Midi d'Ossau para los días 15 y 16 de junio. Los montañeros ascenderán al Peyreget y pernoctarán en el refugio de Ayous en el transcurso de la marcha, por lo que es necesario llevar comida para dos días. Las inscripciones se deben realizar los días 4 y 5 de junio utilizando los servicios de los cajeros automáticos o internet, o bien pasando por la sede de Besaide ME los días señalados entre las 19.30 y las 20.30. El coste es de 70 euros para los socios de Besaide ME y de 75 euros para los que no lo sean. Los no federados pagarán un suplemento de 10 euros por el seguro, lo que les obliga a pasar por el local de Besaide ME con el DNI. Más información en la web www.besaide.eus.