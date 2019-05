LKS Next integra a una firma madrileña de ciberseguridad ARRASATE. Viernes, 24 mayo 2019, 00:18

LKS Next, consultoría tecnológica, legal, y de gestión perteneciente a la Corporación Mondragón y con base en Arrasate, ha integrado en el grupo a la firma madrileña Secure&IT, importante firma a nivel estatal en el ámbito de la ciberseguridad, sistemas de seguridad gestionada y seguridad de la información. Con esta nueva incorporación, LKS Next y Mondragón Corporación refuerzan esta línea de negocio, con unas muy favorables perspectivas de crecimiento para los próximos años, debido a la expansión de la industria conectada (Industria 4.0). Además, con esta operación LKS Next aterriza también en Madrid, desde donde impulsará su crecimiento en la zona centro.

Secure&IT by LKS Next -con un ambicioso plan de crecimiento en el Estado- cuenta con un posicionamiento muy fuerte en segmentos de alto valor añadido y con gran complementariedad con la actividad desarrollada por LKS Next: diagnósticos de ciberseguridad industrial, Sistemas de Seguridad Gestionada SOC-Cert, Compliance Penal, RGPD, Certificación, Infraestructuras seguras...

LKS Next, el mayor grupo consultor de Euskadi, facturó el año pasado 39,3 millones de euros, y creó 36 nuevos empleos, elevando su plantilla total a 555 profesionales. En la actualidad cerca del 80% de la facturación del grupo procede de servicios relacionados con la tecnología, especialmente en diferentes sectores industriales.