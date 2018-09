Nere Arregi (Atleta): «El recorrido que han preparado en Croacia es una venganza» Fondo. Arregi logró el billete a Croacia en Santander. / FÉLIX SÁNCHEZ Afronta con ilusión su participación en el Mundial de 100 kilómetros pese a la dureza del circuito AITOR ZABALA ARRASATE. Viernes, 7 septiembre 2018, 00:29

Nere Arregi se enfrenta mañana a un mundo inexplorado para ella. La atleta arrasatearra va a cruzar este sábado la línea de sus propios límites, tanto los físicos como los mentales, en el Campeonato del Mundo de 100 kilómetros que se va a disputar en la localidad croata de Sveti Martin Na Muri. A pesar de su experiencia en el maratón, Arregi nunca ha disputado una prueba tan larga y exigente como la que le espera en Croacia. Consciente de ello, ha cuidado al detalle su preparación. El trabajo ya está hecho, ahora sólo queda ver cómo sale la carrera.

Arregi salió con destino a Madrid el pasado miércoles, donde se reunió con los demás componentes de la selección española, entre los que también se encuentra el eibartarra Asier Cuevas. Ayer cogieron el vuelo con destino a Croacia, quedando para hoy el reconocimiento previo del recorrido antes de la gran cita de mañana.

-¿En qué estado de forma llega al mundial?

-Después de mi convocatoria por la selección española tras la carrera de 50 kilómetros que disputé en Santander el pasado mes de junio, he tenido 11 semanas para preparar la prueba, el trabajo que he hecho ha ido bien.

-¿Cómo se prepara una prueba que le va a obligar a correr durante 100 kilómetros?

-He entrenado todos los días de la semana, de lunes a domingo. Las tiradas de entrenamiento para preparar una prueba de 100 kilómetros son algo más largas, pero, en general, tienen muchas similitudes con las que hacemos para preparar un maratón. Han sido sesiones a un ritmo más suave que las de la maratón, y en ellas he incluido dos tiradas de 55 kilómetros y otras dos de 44 kilómetros con el fin de ganar fondo para la prueba de 100 kilómetros. El cuerpo necesita tiempo para recuperarse de esas tiradas largas, por lo que no tiene sentido hacer entrenamientos más largos, pese a que la longitud a correr en Croacia sea más del doble de la que afrontamos en una maratón. Se sabe que a partir del kilómetro 35, el conocido muro del maratón, el cuerpo se vacía de glucosa, y una tirada de entrenamiento más larga, por ejemplo de 70 kilómetros, castigaría mucho los músculos. La recuperación tras el esfuerzo sería muy complicada y dificultaría mucho seguir con la preparación.

-¿Qué recorrido les espera en Croacia?

-El recorrido es una venganza. Han preparado un circuito de poco menos de ocho kilómetros al que tendremos que dar 13 vueltas. Hay una cuesta con el 11% de desnivel, otra del 7%, otra del 6% ... Vamos a tener que pasar por ellas en 26 ocasiones, 13 para subirlas y otras trece para bajarlas. Lo único positivo que veo al recorrido es que al ser un circuito corto, los corredores vamos a sentirnos arropados los unos con los otros. Siempre vamos a tener a alguien cerca, lo que te puede ayudar anímicamente en una prueba tan larga.

-¿Cuánto tiempo calcula que va a tener que correr para completar la distancia?

-La salida de la carrera se va a dar a las 7.00 de la mañana. Si todo va muy bien y hago una buena carrera, espero cruzar la meta en torno a las 15.30, pero habrá que ver qué sucede. Es mi primera experiencia en esta distancia y a ello se le suma un circuito especialmente duro. Además, los pronósticos auguran tormentas durante la carrera, por lo que a la dureza del recorrido se le va a sumar la humedad. Va a ser duro.

-La fortaleza física es fundamental, pero, ¿qué papel juega la fortaleza mental en una prueba tan extrema?

-La salida está justo a la altura del hotel en el que vamos a estar alojados. Cada vez que pase por la llegada, lo veré. Espero ser capaz de resistir la tentación de salir corriendo hacia la habitación en busca de la ducha y la cama (risas).

-¿Sabe cuántas mujeres tomarán la salida en la prueba de 100 kilómetros?

-No tengo el dato, pero no descarto que sean muchas las mujeres en la línea de salida. En la prueba de Santander que dio lugar a mi convocatoria para correr este mundial con la selección española, por ejemplo, había más mujeres inscritas en la prueba de 100 kilómetros que en la de 50 kilómetros, que es en la que participé yo. Las atletas que participamos con las distintas selecciones encaramos la cita como una competición, pero hay muchas que la afrontan con otro ánimo. Las corredoras populares tienen 13 horas para completar la distancia. Muchas harán parte del recorrido corriendo y parte andando, con él único objetivo de llegar. No descarto que al final se den cita muchas mujeres en la línea de salida.

-¿Qué espera de la carrera del sábado?

-Estar presente en el mundial ya es un premio, pero, una vez que estoy allí, mi idea es darlo todo y un poco más.