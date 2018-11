Los músicos se echarán a la calle para celebrar a su patrona Santa Cecilia Músicos. Alumnos de la escuela de música de Arrasate Musikal. ARRASATE. Jueves, 22 noviembre 2018, 00:12

Los músicos se echarán a la calle para celebrar a su patrona Santa Cecilia cuya festividad se conmemora hoy jueves 22. Así los cantores de Goikobalu han programado para hoy dos pasacalles empezando por los pequeños de Goikobalu Izartxoak y Goikobalu Txiki que saldrán a las 18.00 horas acompañados de los trikitilaris. Acabarán en la plaza a las 19.00 tras actuar en Biteri y Sebero. Los cantores mayores de Goikobalu Abesbatza saldrán a cantar a la calle partiendo de la plaza a las 19.00 horas.

Por su parte, Arrasate Musikal también ha programado actuaciones con motivo de Santa Cecilia para el fin de semana.

Mañana viernes, día 23, la Banda Joven de la escuela de música realizará un pasacalle que partirá a las 17.30 horas. Tras recorrer el centro urbano, a las 18.00 horas se servirá un chocolatada en la plaza amenizada por los gaiteros.

El sábado 24, dentro de las actuaciones programadas por Ibai-arte, la Big Band de Arrasate Musikal llevará a cabo un pasacalle desde las 11.30 hasta las 13.30 horas.

Concierto de la Banda

Por último, el domingo 25 la Banda de Arrasate Musikal ofrecerá su tradicional concierto de Santa Cecilia en la iglesia de San Francisco a las 12.30 (si hace buen tiempo, en la plaza Sebero Altube). Los músicos de Mikel Markiegi interpretarán 'Santander' (E.Rosillo), 'Katiuska' (P. Sorozabal), 'Robin Hood prince of the thieves' (M.Kamen), Sinfonía 7 II Mov. (Beethoven), 'Los miserables' (C.M Schoberg) y 'A tribute to Michael Jackson' (N. Iwai).