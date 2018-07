Música para todos los gustos el fin de semana con el programa Udazabal Concierto. El grupo Manez eta Kobreak llega el domingo para presentar su primer trabajo. / UDAZABAL El programa incluye también un taller de grafiti mañana en Monterrón | La localidad acogerá los conciertos de Chris Ruest Blues Band, Shintoma, Manez eta Kobreak y el DJ Artie Escolar IKER MURILLO ARRASATE. Viernes, 13 julio 2018, 02:05

El programa de cultura Udazabal organizado por el Ayuntamiento sigue ofreciendo alternativas de ocio durante los fines de semana del mes de julio. A lo largo de estos días, la música será la absoluta protagonista con una agenda en la que se darán cita formaciones y artistas de todos los géneros y fronteras dispuestos a dar buena cuenta de su talento.

La primera cita en la agenda será hoy a las 20.00 en la plaza de Arimazubi con un concierto que ofrecerá la Chris Ruest Blues Band. Conocedores de las profundas raíces del blues de Texas, su repertorio está formado por sugerentes adaptaciones del género con pinceladas de estilos como el jump blues o el rock. En definitiva, música de raíz americana para los amantes del género. Actualmente la formación se encuentra presentando su nuevo trabajo 'Been gone too long' por toda Europa con Andy Martin en la batería, Abdell B. Bop en el contrabajo, Iker Piris en la guitarra y el propio Chris Ruest como principal intérprete de las composiciones musicales.

Música y Arte Urbano

Mañana tendrá lugar en Monterrón una jornada muy especial en la que, una vez más, la música será la protagonista, aunque, esta vez, con un espíritu muy diferente. Esta iniciativa, que llega de la mano de 'Gipuzkoan Gazte', contará a las 17.30 con un taller de graffiti para que, todo aquel que lo desee, aprenda las técnicas de este arte urbano.

Tras una Masterclass para adolescentes de 17.30 a 18.30, a las 19.30 arrancará el show de Wave. Los artistas debagoiendarras tendrán así la oportunidad de demostrar su talento. La banda formada por cuatro jóvenes de Bergara ha trabajado desde 2016 en una serie de estilos musicales diferentes, hasta componer canciones en su estilo post-punk.

A las 20.30 subirá al escenario Shintoma. El artista es todo un experimentado en la escena rap de la península. Además de muchos eventos en los que ha representado el 'underground' del norte, ha compartido escenario con algunos de los artistas más relevantes del panorama como Mucho Muchacho, Cookin'Soul, Violadores del Verso, Chulito Camacho o Dogma Crew entre otros. Además ha tenido la oportunidad de participar en varias ediciones del bertso-hop, donde se fusionan el rap y la bertsolaritza. Además Shintoma es conocido por su habilidad como 'speaker' presentando multitud de eventos como el conocido 'Break on Stage' o el 'Red Bull King of the Rock' entre otros.

También será protagonista de la tarde el DJ Artie Escolar. Se trata de un habitual de la escena de Gipuzkoa y de Donostia. Reciente ganador de Gaztea DJ lehiaketa, llega a Arrasate para demostrar sus dotes a los platos. La actuación tendrá lugar a las 21.30 de la tarde.

Manez eta Kobreak

El último concierto del fin de semana tendrá lugar el domingo día 15 en la Herriko Plaza de la mano de la banda 'Manez eta Kobreak'. La cita será a las 20.00 y promete hacer vibrar a los asistentes gracias a su fusión musical.

Manez es el nombre artístico detrás de Thierry Biscary (Anhaux, 1976), un cantante y percusionista, polifacético e inquieto que ya ha formado parte de otras muchas bandas como Bost Gehio, Txitxab, Bolbora, Hegalka, Triki Traka o Kokin. Sin embargo su papel más sonado, fue el que realizó como miembro de Kalakan junto con Paxkal Indo.

Ahora llega a Arrasate presentando su primer disco publicado en abril de este mismo año y con el que ya ha tenido la oportunidad de subirse a un escenario en muchos puntos de la geografía vasca. Junto con él están Ana Telletxea (voces, acordeón y percusión), Fermin Garaikoetxea 'Mintxo' (voces y euphonium), Bixente Etchegaray (voz y trompeta), Vianney Desplantes (voz y euphonium) y Laura Etchegoyhen (voz y saxofón).

En el disco Manez eta Kobreak nos cuenta anécdotas de sus amigos, vecinos o familiares. Sus canciones tratan de su relación con su tierra y su comunidad.

Sin embargo, estos no serán los últimos eventos que ha programado Udazabal para el verano ya que, en próximas semanas, los vecinos de Arrasate y Alto Deba podrán descubrir otras propuestas como la obra de teatro 'Óxido' el 20 de julio en Kulturola (principal construcción de la cerrajera) o el festival de folklore del grupo Trim the Velvet el 24 de julio que tendrá lugar en Monterrón.