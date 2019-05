La música en familia suena mejor Abuelo. Juan Mari Osinaga, al trombón, junto a su hija Ruth y dos nietos, en un concierto anterior. / DV Arrasate Musikal programa quince actuaciones musicales en familia el viernes 24 | Padres e hijos, hermanos, primos... conforman los grupos que intervendrán en el recital de música previsto en Kulturate KEPA OLIDEN ARRASATE. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:08

La música en familia suena muy bien a los oídos del público que año tras año llena el salón de actos de Kulturate para asistir al concierto que interpretan padres e hijos, hermanos y hermanas, primos... y hasta abuelos y nietos.

Quince conjuntos familiares saldrán el viernes 24 al escenario de Kulturate (18.30) para participar en una de las citas musicales más entrañables del calendario local. No habrá esta vez abuelos y nietos compartiendo escenario, pero no por ello resultará menos enternecedor observar a los jóvenes estudiantes de Arrasate Musikal tocar con padres y hermanos.

Abrirán el programa las hermanas Maialen (violín) y Naiara (saxofón), acompañadas al piano por Irune Maidagan, interpretando 'Mickey Mouse March' (J. Dodp). A continuación las hermanas violinistas Nahia y Maite Dávila tocarán 'Maitetxo'.

El tema inglés 'Grensleeves' sonará al violín de Nerea Elduaien y la trompa de su hermano Mikel con su prima Alaitz Azula al clarinete.

Edu Txurruka y su hija Maialen, ambos violinistas, tocarán 'Maiatzeko abestia' (popular). 'Chaka-ta' (F. Van Gorp) correrá a cargo de los hermanos Ainhoa (oboe) y Aritz Busto (trompeta).

El siguiente conjunto lo forman la saxofonista Ana Isabel Lage y su hijo trompetista Julen Bermejo para interpretar 'I Want to be free' (Queen).

'Mi primer vals' (popular) sonará en la flauta de Haizea Ezkurra y en el acordeón de su hermana Malen. Y la 'Sonata' de Mozart, en el violín de Irati Zaitegi y el piano de su hermana Alaitz.

En la siguiente actuación Amaia Olea tocará el piano a seis manos junto con sus hijos Uxue y Danel Serrano para interpretar 'Oh When the saints' (popular).

'Behin Joan nintzen' (popular) correrá a cargo también a cargo un trío: los hermanos Ane (flauta), Itxaro (acordeón) e Izar Saizar (voz).

Otro progenitor, Mikel Saiz, a la guitarra eléctrica, tocará acompañado de sus hijas Nora (violín) y Lia (violoncelo) 'Lost on You' (L.P.).

Idéntico formato será el compuesto por el pianista Óscar González y sus hijas Libe (violoncelo) y Malen (violín) que interpretarán 'Piratas del Caribe' (C. Badelt).

Seguidamente, Xabi Lasagabaster pondrá voz a 'Isil isilik dago' acompañado a la guitarra por su hija Olatz. El mismo conjunto forman Kristina Cubillo (voz) y su hija Laia Iturbe con el tema 'Loretxoa'.

Y como colofón, dos profesores de la escuela de música de Arrasate Musikal, la violinista Amaia Garro y el percusionista José Ramón Elkoro, podrán el broche final interpretando, acompañados de su hijo pequeño Jon al saxofón, el tema de Simon&Garfunkel 'Sounds of silence'.

Edorta Ayastuy, uno de los responsables de Arrasate Musikal que organizan este concierto en familia explicaba que en el evento participan jóvenes estudiantes de Arrasate Musikal con progenitores que en muchos casos son antiguos alumnos de la escuela de música o que se han matriculado de adultos. «A los padres les hace más ilusión que a los hijos» decía Ayastuy, quien añadía que esta formato familiar «tiene sus ventajas a la hora de ensayar».