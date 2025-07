Monterrón se convierte en el epicentro del punk-rock con Mondra & Roll

Libe Alonso Arrasate-Mondragón Jueves, 3 de julio 2025, 20:24 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

El festival Mondra & Roll comienza este viernes por la tarde en el Parque Monterrón de Arrasate, y se extenderá hasta este sábado. Se celebrará durante dos intensas jornadas repletas de punk, ska y hardcore, con artistas internacionales de renombre y bandas locales imprescindibles.

La edición de este año cuenta con un cartel de primer nivel, encabezado por The Toy Dolls, The Selecter, The Exploited, DRI, The Pioneers, Street Dogs y The Real McKenzies, entre muchos otros.

La música empezará a sonar desde las 16.30 con Bromure, que abrirá la jornada con su energía característica, seguida por la potente propuesta de Streetwise. Más tarde, Friday's Crew tomará el relevo, para dar paso a la intensidad de Rat-Zinger. La noche continuará creciendo con la presencia de Mike McColgan and The Bombsquad, que llevarán su mezcla explosiva al escenario, seguida por la fuerza y actitud de Homefront y la garra inconfundible de Street Dogs. Para cerrar con broche de oro, el público disfrutará de las leyendas del punk con The Exploited y la emblemática banda de ska británico The Selecter.

Este sábado, el ritmo no bajará ni un instante. Desde primeras horas de la tarde, Puffer calentará el ambiente, seguido por el irreverente punk de Chuleria Joder! y la energía de Béton Armé. El espíritu combativo continuará con Heriotza y la frescura de Far From Finished, antes de que la potencia y velocidad de DRI incendien el escenario.

La noche seguirá con los clásicos del ska The Pioneers, para terminar con la icónica actuación de los británicos The Toy Dolls y la fuerza folclórica de los escoceses The Real McKenzies.

Esencia combativa

Mondra & Roll no es solo música, es una celebración de libertad, resistencia y comunidad, donde Arrasate se convierte en un punto de encuentro cultural y social. La esencia auténtica y combativa del punk seguirá viva en cada rincón de la ciudad durante estos dos días de fiesta.Los conciertos comenzarán a partir de las 16.30 horas. ambos días, y se extenderán hasta bien entrada la madrugada. La organización ha preparado una edición segura, abierta y cargada de momentos inolvidables. Además, el ambiente festivo se dejará sentir en todo Arrasate, con múltiples actividades paralelas y una atmósfera que trasciende lo musical.