Mondran Bike 2019, una prueba para bikers de todos los niveles Exigencia. La prueba del próximo 19 de octubre aúna el deporte de la bicicleta y la montaña. La cita del próximo sábado incluye tres recorridos con distinta exigencia para los participantes

Los montes que rodean Arrasate-Mondragón servirán de marco al Mondran Bike 2019 el próximo sábado, 19 de octubre. La prueba, que ha sido organizada por Besaide M.E. BTT, dará comienzo a las 9.00 y pondrá a los bikers ante una prueba que presenta como particularidad la posibilidad de elegir entre tres recorridos diferentes.

El número máximo de mountain bikers que podrán tomar parte en la prueba es de 300. Las inscripciones se deben realizan por anticipado a través de la web de Kirolprobak. El plazo para apuntarse concluye el miércoles. El precio de la inscripción para los federados es de 15 euros, mientras que los no federados abonarán 17 euros. A su vez, los federados que quieran hacerse además con una camiseta de la prueba pagarán 20 euros por la inscripción, mientras que los no federados deberán abonar 22 euros. Si finalmente quedan plazas disponibles una vez cerrado el plazo de inscripción en Kirolprobak. habrá oportunidad de apuntarse el mismo día de la prueba entre las 8.00 y las 9.00 (precio de inscripción para todos, 20 euros).

Los participantes podrán elegir entre tres recorridos con salida y llegada en la plaza Biteri, atendiendo a sus capacidades físicas y a su nivel. El primer recorrido tiene una longitud de 28 kilómetros y un desnivel positivo de 1.050 metros, que Besaide ME ha calificado con un grado de dificultad técnica media. Hay además un recorrido largo de 35 kilómetros y un desnivel de 1.500 metros y un grado de dificultad técnica elevado, al que se le tiene que añadir un tercer recorrido denominado Extreme que pondrá a los participantes en la Mondran Bike 2019 ante una prueba de 40 kilómetros, un desnivel de 1.800 metros y una dificultad técnica elevada.

Excursión de Besaide MEï€

Por otro lado, Besaide ME ha programado una excursión entre Albi y Amezketa para el próximo domingo 20 de octubre. El recorrido tiene una longitud de 18,36 kilómetros y presenta la ascensión a Irumugarrieta (1.419 metros) como hito más reseñable de la marcha. La expedición saldrá a las 7.30 desde la estación de autobuses de Garibai con destino a Albi, punto de partida de un recorrido que los mendizales completarán en cinco horas y media, aproximadamente.

Los interesados en participar pueden inscribirse a a través de internet o haciendo uso del servicio de pago de los cajeros entre el lunes y el miércoles, (Laboral Kutxa ES23 3035 0001 5100 1000 0193; Kutxabank ES39 2095 5055 5310 6100 9519)o bien pasando por la sede de Besaide ME el martes o el miércoles entre las 19.30 y las 20.30. Los precios de la inscripción son: socios federados, 10 euros; no socios federados, 13 euros; socios no federados, 15 euros; no socios no federados, 18 euros. Se recuerda que los no federados deben acudir obligatoriamente al local de Besaide ME con el DNI para poder gestionarles el seguro, ya que es obligatorio que todos los participantes estén asegurados.